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Final Değil, Devam! Star TV'nin Sevilen Dizisine Yeni Sezon Onayı Geldi

Final Değil, Devam! Star TV'nin Sevilen Dizisine Yeni Sezon Onayı Geldi

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.04.2025 - 17:29

Star TV, yayında olan diziler için 'final mi yoksa devam mı' sorusunu yanıtlamaya başladı. 1 sezondur yayında olan fenomen dizi için kararını açıklayan Star TV, 2. sezon onayını verdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Star TV, yayın döneminin son günlerine yaklaşırken yayında olan sevilen dizinin akıbetini duyurdu.

Star TV, yayın döneminin son günlerine yaklaşırken yayında olan sevilen dizinin akıbetini duyurdu.

Mayıs- Haziran aylarında yayın dönemi sona erip diziler sezon finali vererek ekran arası veriyor. Reytinglerde beklenilen başarıyı elde edemeyen diziler ise maalesef ekranlara veda ediyor. Star TV, yaz sezonuna az bir zaman kala yayında olan dizilerin akıbetini duyurmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Kral Kaybederse dizisinin 2. sezonu duyurulmuştu. Gözler haliyle Sahipsizler dizisine çevrilmişti.

Birsen Altuntaş, Sahipsizler'in ikinci sezon onayı aldığını duyurdu.

Birsen Altuntaş, Sahipsizler'in ikinci sezon onayı aldığını duyurdu.

OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği Sahipsizler, aşırı dramatik hikayesiyle ilk bölümlerinde beklenenin altında reyting oranları almıştı. Burak Berkay Akgül'ün Devran karakteriyle diziye dahil olmasının ardından Total grubunda birincilik koltuğunu kimseye bırakmayan dizi, kanaldan 2. sezon onayı almayı başardı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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