Film Olarak Geri Dönen Sihirli Annem'in Oyuncuları Yıllar Sonra Aynı Pozları Verdi
Çocukluğumuzun efsane dizisi Sihirli Annem, sinema filmi olarak geri dönüyor. Aynı kadroyla tekrardan yayınlanacak olan Sihirli Annem büyük heyecan yaratırken filmin Instagram hesabından yapılan paylaşım büyük nostalji yaşattı. Sihirli Annem oyuncuları, yıllar önce henüz çocukken verdikleri pozları tekrardan verdiler.
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2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem, bir dönemin çocuklarının vazgeçilmeziydi.
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Filmin sosyal medya hesabından çekimlere dair sık sık fotoğraf paylaşılırken bu defa Sihirli Annem dizisinde çocuk oyuncu olarak izlediğimiz isimlerin yer aldığı akımla karşılaştık.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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