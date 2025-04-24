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Film Olarak Geri Dönen Sihirli Annem'in Oyuncuları Yıllar Sonra Aynı Pozları Verdi

Film Olarak Geri Dönen Sihirli Annem'in Oyuncuları Yıllar Sonra Aynı Pozları Verdi

yerli dizi film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.04.2025 - 11:29

Çocukluğumuzun efsane dizisi Sihirli Annem, sinema filmi olarak geri dönüyor. Aynı kadroyla tekrardan yayınlanacak olan Sihirli Annem büyük heyecan yaratırken filmin Instagram hesabından yapılan paylaşım büyük nostalji yaşattı. Sihirli Annem oyuncuları, yıllar önce henüz çocukken verdikleri pozları tekrardan verdiler.

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2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem, bir dönemin çocuklarının vazgeçilmeziydi.

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem, bir dönemin çocuklarının vazgeçilmeziydi.

Tekrar bölümlerini hala ayıla bayıla izlediğimiz Sihirli Annem, çoğumuzun konfor alanı dizisi haline gelirken yapılan bir duyuru hepimizi mutluluktan havalara uçurmuştu. O haber ise Sihirli Annem'in filminin çekilecek olmasıydı.

Sinema filmi olarak geri dönen Sihirli Annem, aynı oyuncu kadrosuyla çekimlere hızla başladı.

Filmin sosyal medya hesabından çekimlere dair sık sık fotoğraf paylaşılırken bu defa Sihirli Annem dizisinde çocuk oyuncu olarak izlediğimiz isimlerin yer aldığı akımla karşılaştık.

Filmin sosyal medya hesabından çekimlere dair sık sık fotoğraf paylaşılırken bu defa Sihirli Annem dizisinde çocuk oyuncu olarak izlediğimiz isimlerin yer aldığı akımla karşılaştık.

'Zaman geriye aksın' başlığıyla fotoğraflar paylaşılan sosyal medya hesabında oyuncular, çocukken verdikleri pozları yıllar sonra tekrardan canlandırdı. E haliyle ortaya nostaljik anlar çıktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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