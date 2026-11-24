6 aylık pasaport için harç bedeli 2 bin 806 liradan, 3 bin 586 liraya çıkacak. 1 yıllık pasaport için harç bedeli, 4 bin 103 liradan, 5 bin 245 liraya, 10 yıllık pasaportun harç bedeli ise, 13 bin 410 liradan, 17 bin 142 liraya yükselecek. Bu ücretlere, pasaport defter bedeli de eklenecek. Yurt dışına çıkış harcı ise bin 250 liradan, bin 598 liraya yükselecek.

Trafik cezaları da 2027'de yüzde 27,83 oranında artacak. Kırmızı ışıkta geçme ve seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası 5 bin liradan, 6 bin 391 liraya çıkacak. 25 bin TL olan alkollü araç kullanma cezası yeni yılda, yaklaşık 7 bin lira artacak. 31 bin 957 lira olacak. Ehliyetsiz araç kullananlar mevcutta 40 bin lira ceza ödüyor. Yeni yılda bu ceza 51 bin 132 TL olacak. Plakasız araç kullanma 58 bin 801 TL'ye sahte plaka kullanmanın cezası ise 178 bin 962 TL'ye yükselecek. Trafikte drift atanlara verilecek cezalar da artacak. Drift atmanın cezası, 140 bin liradan, 178 bin liraya çıkacak. Trafikte kavga çıkaran veya ısrarlı takip yapanlara verilecek ceza ise 230 bin liraya yükselecek.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 km/sa aşmanın cezası 2 bin 556 TL'ye, 11-15 km/sa 5 bin 113 TL'ye, 16-20 km/sa 7 bin 669 TL'ye, 21-25 km/sa 10 bin 226 TL'ye, 26-35 km/sa 15 bin 339 TL'ye, 36-45 km/sa 19 bin 174 TL'ye, 46-55 km/sa 25 bin 566 TL'ye, 56-65 km/sa 31 bin 957 TL'ye ve 66 km/sa ve üzeri aşmanın cezası ise 38 bin 349 TL'ye çıkacak. Yerleşim yeri dışında hız sınırını 11-15 km/sa aşmanın cezası 2 bin 556 TL'ye, 16-20 km/sa 5 bin 113 TL'ye, 21-25 km/sa 7 bin 669 TL'ye, 26-30 km/sa 10 bin 226 TL'ye, 31-40 km/sa 15 bin 339 TL'ye, 41-50 km/sa 19 bin 174 TL'ye, 51-60 km/sa 25 bin 566 TL'ye, 61-70 km/sa 31 bin 957 TL'ye ve 71 km/sa ve üzeri aşmanın cezası ise 38 bin 349 TL'ye çıkacak.

Yemek kartı ücretleri günlük olarak şu anda KDV hariç 385,02 lira, KDV dahil 421,8 lira olarak uygulanacak.

İşverenlerce çalışanlara servis imkânı sağlanmadığı durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 202,11 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak.

Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna uygulanıyor. 2027 yılında bu tutar 74 bin 141 lira olarak uygulanacak.

Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, tevkifata (vergi kesintisi) tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarı 2027 yılı için 511 bin 320 lira olarak belirlendi. Herhangi bir tevkifat veya istisna uygulamasına tabi olmayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarında (yurtdışı banka faiz geliri gibi) istisna 28 bin 122 olarak belirlendi.

Ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere, en az 5 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançtan gelir vergisi ödenmiyor. 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançlar için istisna tutar 191 bin 745 lira oldu.

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt harcında da artış gündemde. 2026 yılında 54 bin 258 TL olarak uygulanan IMEI kayıt ücretinin, yeniden değerleme oranının aynen uygulanması durumunda 2027 yılında yaklaşık 69 bin 358 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Böylece yurt dışından getirilen telefonların kayıt maliyeti yaklaşık 15 bin 100 TL artmış olacak.

Fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır 15 bin 339 lira oldu.

Kiralanan binek otomobillerinin her birine ait aylık kira bedeli 2027 yılında 58 bin 801 lira oldu.

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Bu harçlar da yeniden değerleme oranıyla artacak.