İstanbul Valiliği'nden Aslan Alarmı! Sarı Kod Verildi, Komandolar Devreye Girdi
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 22 Kasım Pazar akşamı görülen aslan aranıyor. Arama çalışmaları devam ederken komandolar devreye girdi. Aslan, komandolar tarafından aranmaya başlandı. Öte yandan İstanbul Valiliği, Belgrad Ormanı'na giriş-çıkışları yasakladı.
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Yolda yürürken aslan karşına çıksa ne yaparsın?
İstanbul'da kaybolan aslan için komandolar devreye girdi.
İstanbul Valiliği sarı kod verdi: Belgrad Ormanı'na giriş-çıkış yasaklandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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