Konate, paylaşımında Arda Güler'i etiketledi. Futbolcu İngilizce olarak 'kardeşim, seni seviyorum' anlamına gelen bir mesaj yazdı ve paylaşımına kalp gözlü bir emoji ekledi. Konate'nin sucuk paketlerini gösterdiği paylaşım kısa sürede dikkat çekti.