Arda Güler'in Takım Arkadaşı Konate'ye Gönderdiği Paket Sosyal Medyaya DÜştü
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Milli futbolcu Arda Güler, takım arkadaşı Ibrahima Konate'ye bir paket gönderdi. Konate, kendisine ulaşan paketlerin fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünde takipçileriyle paylaştı. Paylaşımda Arda Güler'i etiketleyen Konate'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ses getirdi.
Arda Güler'den takım arkadaşına sucuk hediye.
Konate teşekkürünü Instagram'da paylaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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