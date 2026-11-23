Z Kuşağının Yeni Takıntısı: Göz Rengi Değiştirmek İçin Aspirin Kullanıyorlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sosyal medyada göz rengini açmak için aspirin ve bazı antibiyotikleri kullanma akımı konuşuluyor. Bir kullanıcının paylaştığı göz rengi tablosu ise tartışmayı yeni bir noktaya taşıdı. Tablo göz renklerini toplumsal sınıflara ayırıyor.
Detaylar 👇
Göz rengini açtığı öne sürülen ilaçlar, sağlık açısından ciddi eleştirilerle karşılaştı.
İlaç kullanımı savunan kişilerin en çok kulladığı argüman ise bir göz rengi tablosu üzerinde yürütülüyor
Tablo, göz renklerini kast sistemine benzeyen bir toplumsal sıralamaya dönüştürüyor.
Yorumların bir kısmı tabloyu mizahla karşıladı, bir kısmı ise takıntıya dikkat çekti.
👇
👇
Bir başka kullanıcı ise bu ilgiyi kısaca aşağılık kompleksi olarak yorumladı.
👇
Bazende elimizdekilere şükretmek gerekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın