Bu tehlikeli akıma kapılan bazı kullanıcılar, aspirin ve doksisiklin gibi reçeteli veya yan etkileri ağır olabilen ilaçların göz rengini açtığına inanıyor. Renkli gözlere sahip olmayı adeta bir takıntı haline getiren ve bu fiziksel özelliği sınıfsal bir statü göstergesi gibi konumlandıran kitle, söz konusu ilaçların bilinçsiz kullanımını savunuyor. Sosyal medyada hızla yayılan ve herhangi bir bilimsel dayanağı bulunmayan bu paylaşımların etkisiyle, görme kaybına varan ciddi sağlık risklerini hiçe sayan kişilerin sayısı ise giderek artıyor. Ayrıca sürekli ilaç kullanımı, enfeksiyonlara karşı vücudun bağışıklığını ciddi şekilde zayıflatıyor.

Uzman kuruluşların açıklamaları da bu yönde. Dünya Sağlık Örgütü, antibiyotiklerin gereksiz ve yanlış kullanımını direncin ana nedenlerinden biri olarak gösteriyor. Örgütün verilerine göre 2023'te dünya genelinde laboratuvarda doğrulanan bakteriyel enfeksiyonların altıda biri antibiyotiklere dirençliydi. Amerikan Oftalmoloji Akademisi ise yetişkinlerde göz rengi değişiminin nadir olduğunu, gerçek bir değişimin bazı göz hastalıklarının işareti olabileceğini belirtiyor.