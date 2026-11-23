9 Yaşındayken Uçuş Yasağı Aldı: 34 Yıl Sonra Uçaklara Böyle Dönebildi
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Massachusetts'te yaşayan Christopher Donisi, 9 yaşındayken uçakta yaptığı bir yaramazlık nedeniyle uçuş yasağıyla cezalandırılmıştı. Aradan yaklaşık 34 yıl geçti ve Donisi, bu kez Boston Logan Uluslararası Havalimanı'nın resmi anons sesi seçildi.
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Kaynak: NBC Boston
Tek başına uçan 9 yaşındaki çocuk çağrı düğmesine defalarca basınca pilot tarafından cezalandırıldı.
Aradan 34 yıl geçtikten sonra Donisi, Boston Logan Havalimanı'nın anons sesini belirleyen yarışmaya katıldı.
Yarışmayı kazanan Donisi, yılda yaklaşık 43 milyon yolcuya hizmet veren havalimanının ilk resmi sesi oldu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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