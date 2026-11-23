Boston'dan Florida'nın Fort Lauderdale kentine tek başına uçan Christopher Donisi, kabin görevlilerini çağırmak için kullanılan düğmeyi keşfetti. Eğlenmek amacıyla düğmeye defalarca bastı. Her seferinde yanına gelen görevlinin çağrı ışığını kapatmasının ardından aynı şakayı tekrarladı. Donisi, bu davranışı yaklaşık 15 kez yaptığını anlattı.

Uçak Fort Lauderdale'e indiğinde kaptan pilot küçük çocuğun yanına geldi. Donisi'nin anlattığına göre pilot, daha önce kendisine verilen plastik pilot kanatlarını geri aldı ve bir daha Delta Air Lines ile uçamayacağını söyledi. Kendisini karşılamaya gelen teyzesi Phyllis de yaşananlara tanık oldu ve Donisi'yi kulağından tutarak arabaya götürdü.