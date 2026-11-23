Senin içinde sürekli çalışan, fırsatları gören ve yerinde duramayan girişimci bir ruh var. Ancak ne kadar parlak fikirlerin olursa olsun, cebinde hazır bir nakit gücü olmadığında o fırsatların başkaları tarafından kapılışını izlemek zorunda kalıyorsun. Senin için birikim yapmak, köşede para uyutmak değil; doğru an geldiğinde masaya vuracağın o ilk sermayeyi hazırlamak demek. Bugün kenara attığın her kuruş, yarın kendi işini veya yatırımını büyütmek için senin en büyük silahın olacak!