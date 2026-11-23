Neden Birikim Yapman Gerektiğini Söylüyoruz!
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'Ayağını yorganına göre uzat', 'Damlaya damlaya göl olur' gibi klasik öğütleri hepimiz ezbere biliyoruz ama dürüst olalım, bu sözler artık kimseye para biriktirme isteği vermiyor. Çünkü herkesin hayattan beklentisi, yaşam tarzı ve parayla kurduğu bağ bambaşka. Senin birikim yapman için gerçekten ikna edici, tam karakterine uyan bir sebebe ihtiyacın var. Günlük hayatına ve alışkanlıklarına bakıp neden kenara para atman gerektiğini söylüyoruz!
1. Pazartesi sabahı alarm çaldığında aklından geçen ilk cümle hangisi?
2. Şu anki banka hesabın konuşabilseydi sana ne söylerdi?
3. "Birikim yapmak" denince içinde uyanan ilk his hangisi?
4. İstediğin her şeyi taksitlere bölüp almak, peşin satın almaktan daha mantıklı geliyor mu?
5. Seni en çok bunaltan ve "Yeter artık" dedirten durum hangisi?
6. Şu an tüm sorumluluklarını bir kenara bırakıp ışınlanma şansın olsa, kendini hangi karede bulurdun?
7. Sosyal medyada gezerken en çok kimlere iç geçirerek bakıyorsun?
8. Sihirli bir değneğin olsa finansal hayatında ilk neyi değiştirirdin?
Sen kendi hayatının patronu olmak için birikim yapmalısın!
Sen kafanın rahat etmesi ve güvende hissetmek için birikim yapmalısın!
Sen hayatın tadını suçluluk duymadan çıkarmak için birikim yapmalısın!
Sen aklındaki fikirleri hayata geçirecek sermayeyi kurmak için birikim yapmalısın!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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