Senin hafızan oldukça güçlü görünüyor! Günlük hayattaki küçük ayrıntılardan geçmişte yaşanan önemli olaylara kadar pek çok bilgiyi zihninde tutabiliyorsun. İnsanların söylediği cümleleri, tanıştığın kişilerin isimlerini veya uzun zaman önce yaşadığın olayları hatırlamak senin için genellikle zor değil. Özellikle ayrıntılara dikkat etmen, hafızanın güçlü görünmesinde önemli bir rol oynuyor. Birisiyle yaptığın konuşmada geçen küçük bir bilgiyi bile daha sonra hatırlayabiliyorsun. Bu özelliğin sosyal ilişkilerinde de sana avantaj sağlıyor. İnsanların kendileriyle ilgili anlattıklarını unutmaman, onları önemsediğini hissettiriyor. Öğrendiğin bilgileri zihninde tutma konusunda da başarılı olabilirsin. Bir filmi izledikten sonra sahnelerini, bir kitabı okuduktan sonra önemli bölümlerini veya bir konuyu öğrendikten sonra ayrıntılarını hatırlamak sana çok yabancı değil. Ancak güçlü bir hafızaya sahip olmak her şeyi kusursuz hatırlamak anlamına gelmez. Zaman zaman bazı ayrıntıları unutman oldukça normal. Önemli olan bilgileri nasıl işlediğin ve gerektiğinde ne kadar kolay hatırlayabildiğin.