Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar İyi Bir Hafızaya Sahipsin?
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Bir arkadaşının sana anlattığı küçük bir ayrıntıyı aylar sonra hatırlayabiliyor musun? Ya da bir yere koyduğun eşyanın nerede olduğunu bulmak için dakikalarca etrafı aradığın oluyor mu? Hafıza, günlük hayatımızın neredeyse her anında kullandığımız en önemli zihinsel yeteneklerimizden biri. Peki senin hafızan gerçekten ne kadar güçlü? Geçmişte yaşananları, insanlara ait detayları ve günlük hayattaki küçük bilgileri ne kadar iyi hatırlıyorsun?
1. Bir insanla tanıştıktan aylar sonra bile adını hatırlayabilir misin?
2. İzlediğin bir filmin veya dizinin ayrıntılarını uzun süre sonra bile hatırlayabilir misin?
3. Birinin sana anlattığı küçük bir ayrıntıyı haftalar sonra yeniden hatırladığın olur mu?
4. Alışverişe çıkmadan önce hazırladığın listeyi çoğu zaman aklında tutabilir misin?
5. Çocukluğunda yaşadığın olayların ayrıntılarını hala hatırlıyor musun?
6. Birinin sana söylediği telefon numarasını kısa süreliğine de olsa aklında tutabilir misin?
7. Daha önce gittiğin bir yerin yolunu tekrar bulmakta zorlanmaz mısın?
8. Önemli tarihleri, doğum günlerini ve özel günleri hatırlayabilir misin?
9. Bir konuşma sırasında daha önce söylenen bir ayrıntıya geri dönebilir misin?
10. Gün içinde yapman gereken işleri hatırlamak için sürekli not almaya ihtiyaç duyar mısın?
Hafızan Bir Çelik Kasa Gibi!
Unutkanlık Senin İkinci Adın Olabilir!
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