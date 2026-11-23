Senin şansın bir insan aracılığıyla geliyor. Üstelik bu kişi hayatına planladığın bir zamanda değil, tamamen beklemediğin bir ortamda girebilir. Bir arkadaş buluşması, kısa bir yolculuk, iş bağlantısı, etkinlik ya da son anda dahil olduğun bir plan… Başlangıçta sıradan görünen bir karşılaşmanın sende düşündüğünden çok daha uzun süre iz bırakma ihtimali var. Buradaki asıl mesele sadece yeni bir insan tanımak değil. Bu kişi sana uzun zamandır görmediğin başka bir ihtimali gösterebilir. Belki bir ilişki, belki yeni bir çevre, belki de seni daha önce hiç düşünmediğin bir şeye yönlendirecek bir bağlantı. Şansın kendisi kişi değil; o kişinin hayatında açacağı kapı. Önümüzdeki dönemde “İyi ki o gün gitmişim” dedirtecek bir tesadüfe özellikle dikkat et. Çünkü senin yeni şansın büyük ihtimalle planlanmış bir şeyin içinde değil, plan dışı gelişen bir anda saklı.