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Ne Kadar İnatçısın? Cevapların Karakterini Ele Verecek!

Ne Kadar İnatçısın? Cevapların Karakterini Ele Verecek!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
15.09.2026 - 22:01
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İnatçılık deyince akla hemen fikrinden asla dönmeyen, “Ben dediysem doğrudur” diyen insanlar geliyor. Oysa inatçılık her zaman bu kadar açık olmayabilir. Bazen haklı olduğunu düşündüğün için geri adım atmamak, bazen sırf karşındaki istedi diye bir şeyi yapmamak, bazen de kararından vazgeçmenin sana yenilmek gibi gelmesi de inatçılığın farklı biçimleri olabilir.

Peki sen gerçekten ne kadar inatçısın?

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Bir konuda tartışırken karşındaki senden daha mantıklı bir şey söyledi. Ne yaparsın?

4. Arkadaşların birlikte gideceğiniz restoranı seçti ama sen başka bir yer istiyorsun. Ne yaparsın?

5. Bir konuda yanlış yaptığını fark ettin. Tepkin ne olur?

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6. Ailen veya arkadaşların sana “Bu kararından vazgeç” dedi. Ne düşünürsün?

7. Birisi sana “Sen zaten hiçbir zaman fikrini değiştirmiyorsun” dedi. Ne yaparsın?

8. Sana yapılan bir eleştiriyi nasıl karşılarsın?

9. Bir konuda fikrini değiştirdiğinde bunu çevrendekilere söylemek sana nasıl hissettirir?

Sen asla inatçı değilsin

Senin için bir konuda haklı çıkmaktan çok doğruyu bulmak daha önemli. Fikrinin yanlış olduğunu fark ettiğinde geri adım atmaktan veya “Evet, burada yanılmışım” demekten büyük bir rahatsızlık duymuyorsun. Bu da seni çevrendeki insanlarla iletişim kurarken oldukça esnek biri yapıyor. Her tartışmayı kazanılması gereken bir mücadele olarak görmediğin için gereksiz çatışmaların içinde kalmamayı başarabiliyorsun.

Üstelik bu, karakterinin zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine, kendi düşüncenin arkasında dururken gerektiğinde onu değiştirebilmek ciddi bir özgüven göstergesi. Çünkü gerçekten özgüvenli insanlar her zaman haklı olmak zorunda hissetmez. Sen de “Ben böyle düşünüyorum ama belki yanılıyor olabilirim” diyebilecek kadar kendinden eminsin.

Tatlı Sert Bir İnatçısın

Sen her konuda direten biri değilsin ama gerçekten önem verdiğin meselelerde geri adım atman oldukça zor. Özellikle bir kararının arkasında sağlam bir neden olduğunu düşünüyorsan, insanların seni vazgeçirmesi kolay değil. Yine de tamamen kapalı değilsin; karşındaki sana mantıklı bir açıklama sunduğunda onu dinleyebiliyor ve gerektiğinde kendi fikrini yeniden değerlendirebiliyorsun.

Senin inatçılığın çoğunlukla “Ben bildiğimi yaparım” şeklinde değil, “Beni gerçekten ikna et” şeklinde çalışıyor. Sırf birisi senden istedi diye fikrini değiştirmiyorsun. Önce karşı tarafın neden böyle düşündüğünü anlamak, kendi düşüncenle karşılaştırmak istiyorsun. Bu yüzden seninle tartışmak bazen yorucu olabilir ama en azından tamamen duvara konuşuyormuş hissi yaratmazsın.

Bildiğini Okuyan Bir İnatçısın

Seninle bir konuda fikir alışverişi yapmak mümkün ama seni kararından döndürmek o kadar kolay değil. Bir şeyi kafanda netleştirdiysen, çevrendeki insanların tamamı aksini söylese bile kendi düşünceni koruma eğilimindesin. Üstelik sana baskı yapıldığını hissettiğin anda normalden daha da dirençli hale gelebilirsin. “Bana bunu yaptırmaya çalışıyorlar” hissi, içindeki inat mekanizmasını anında çalıştırıyor.

Bu özelliğinin oldukça güçlü bir tarafı da var. Kolay pes etmiyorsun, başkalarının düşünceleri yüzünden hedeflerinden vazgeçmiyorsun ve verdiğin kararların sorumluluğunu almaktan korkmuyorsun. Birçok insan çevresinin onayını kaybetmemek için istediği şeylerden vazgeçerken sen kendi istediğin yolda yürümeyi tercih edebiliyorsun. Özellikle uzun vadeli hedeflerde bu kararlılık büyük bir avantaj.

İnatçılık Seviyen: “Ben Dediysem Biter!”

Senin inatçılığın artık karakterinin belirgin parçalarından biri. Bir karar verdiğinde onu değiştirmek için yalnızca mantıklı bir açıklama yetmeyebilir; karşındaki kişinin seni gerçekten ikna etmesi gerekir. Üstelik biri sana “Bunu yapma” dediğinde bunu yalnızca bir tavsiye olarak değil, zaman zaman kişisel alanına müdahale olarak algılayabilirsin. Sonuç olarak senden istenen şeyin tam tersini yapma isteğin bile ortaya çıkabilir.

Bu özelliğin seni oldukça kararlı ve dayanıklı biri yapıyor. İnsanların baskısıyla kolayca yön değiştirmiyorsun. Bir şeyi gerçekten istediğinde yoluna çıkan engeller seni durdurmak yerine daha fazla motive edebiliyor. Başkalarının “Yapamazsın” demesi bile sende “Şimdi göreceksiniz” duygusu yaratabiliyor. Bu nedenle hayatında başardığın bazı şeylerin arkasında tam da bu güçlü direnç olabilir.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
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