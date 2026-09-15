Ne Kadar İnatçısın? Cevapların Karakterini Ele Verecek!

İnatçılık deyince akla hemen fikrinden asla dönmeyen, “Ben dediysem doğrudur” diyen insanlar geliyor. Oysa inatçılık her zaman bu kadar açık olmayabilir. Bazen haklı olduğunu düşündüğün için geri adım atmamak, bazen sırf karşındaki istedi diye bir şeyi yapmamak, bazen de kararından vazgeçmenin sana yenilmek gibi gelmesi de inatçılığın farklı biçimleri olabilir.

Peki sen gerçekten ne kadar inatçısın?