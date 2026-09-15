Ne Kadar İnatçısın? Cevapların Karakterini Ele Verecek!
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İnatçılık deyince akla hemen fikrinden asla dönmeyen, “Ben dediysem doğrudur” diyen insanlar geliyor. Oysa inatçılık her zaman bu kadar açık olmayabilir. Bazen haklı olduğunu düşündüğün için geri adım atmamak, bazen sırf karşındaki istedi diye bir şeyi yapmamak, bazen de kararından vazgeçmenin sana yenilmek gibi gelmesi de inatçılığın farklı biçimleri olabilir.
Peki sen gerçekten ne kadar inatçısın?
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir konuda tartışırken karşındaki senden daha mantıklı bir şey söyledi. Ne yaparsın?
4. Arkadaşların birlikte gideceğiniz restoranı seçti ama sen başka bir yer istiyorsun. Ne yaparsın?
5. Bir konuda yanlış yaptığını fark ettin. Tepkin ne olur?
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6. Ailen veya arkadaşların sana “Bu kararından vazgeç” dedi. Ne düşünürsün?
7. Birisi sana “Sen zaten hiçbir zaman fikrini değiştirmiyorsun” dedi. Ne yaparsın?
8. Sana yapılan bir eleştiriyi nasıl karşılarsın?
9. Bir konuda fikrini değiştirdiğinde bunu çevrendekilere söylemek sana nasıl hissettirir?
Sen asla inatçı değilsin
Tatlı Sert Bir İnatçısın
Bildiğini Okuyan Bir İnatçısın
İnatçılık Seviyen: “Ben Dediysem Biter!”
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