Yapay Zekayı Yavaşlatma Çağrıları Çin ile ABD'yi Karşı Karşıya Getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekaya ve veri merkezlerine karşı 'hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü' öne sürerek, 'bundan memnuniyet duyan tek tarafın Çin olduğunu' savundu.

Ülkesinin yapay zeka alanında Çin ve diğer tüm rakiplerinin önünde olduğunu iddia eden Trump, bu alandaki yarışı önde olan devletin kazanacağını belirtti.

Trump ayrıca yapay zeka teknolojisinin tehlikeli boyuta ulaşmadan yavaşlatılmasına yönelik çağrılar ve ortaya konan benzer endişelerin 'koca bir yalandan ibaret' olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amodei'nin konuya ilişkin açıklamasına atıfta bulunan Trump, 'İş dünyası tarihinde, bir sektörün liderlerinin, sıkı bir şekilde uygulandığı takdirde kendilerini silinip gitmeye ve iflasa sürükleyecek düzenlemeler talep ettiğine dair bir örneği kim görmüştür?' diye sordu.

Yapay zekanın dünyayı ele geçirmesi ve insanlığı yok etmesi ihtimalinin 'koca bir yalandan ibaret' olduğunu savunan Trump, bu süreci, daha önce Rusya, Ukrayna ve kendisi hakkında yürütülen 'azil kampanyalarına' benzetti.

Trump, Çin'in yapay zekanın önünü kesmek adına 'hiçbir şey yapmayacağını' da sözlerine ekledi. Çin tarafı ise yapay zeka gelişimini yavaşlatma çağrısının 'ülkenin yapay zeka gelişimini önlemeyi hedeflediğini' belirtti.

Çin Komünist Partisinin yayın organı Global Times gazetesinde yayımlanan yazıda, 'Amodei'nin asıl amacının teknolojik bariyerler ve düzenleyici tekellerle Çin'in yapay zeka gelişimine ket vurmak olduğu ve Amodei'nin Çin'i hedef alan sözlerinin Soğuk Savaş taktiklerini hatırlattığı' savunuldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun da 'Korkuları körüklemek, cepheleşme ve acımasız rekabet, küresel yapay zeka yönetimine zarar vermekten başka işe yaramaz, bu da kimsenin menfaatine değildir.' değerlendirmesinde bulundu.