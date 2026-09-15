Yapay Zekayı Yavaşlatma Çağrıları Çin ile ABD'yi Karşı Karşıya Getirdi
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Yapay zeka gelişiminin denetime daha fazla olanak sağlayacak şekilde yavaşlatılmasına ilişkin çağrılar, sektörde rekabet halinde olan Çin ve ABD'nin karşı karşıya gelmesine yol açtı.
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ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei'nin şirketlere yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme önerisi tartışmalara neden oluyor.
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Trump'tan "Çin'in önündeyiz" açıklaması, Çin'den "Soğuk Savaş" hatırlatması
Yapay zekayı yavaşlatma çağrıları, Çin'in ABD ile farkı kapatmaya çalıştığı dönemde geldi
Çin şüpheciliği ve Trump'ın açıklamaları, yapay zekada uluslararası anlaşma ihtimalini azaltıyor
"Trump'ın, Çin'i yenmek istediği için yapay zekayı durdurmayacağı" tezi
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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