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785 Milyon Dolar Fidye İsteniyor: Avrupa'nın En Büyük Bankacılık Sistemlerinden Revolut'a Siber Saldırı

785 Milyon Dolar Fidye İsteniyor: Avrupa'nın En Büyük Bankacılık Sistemlerinden Revolut'a Siber Saldırı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2026 - 20:20
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Avrupa'nın en büyük dijital bankacılık uygulamalarından Revolut, sahte bir devlet kurumu e-postasıyla gerçekleştirilen bir siber saldırının hedefi oldu. Saldırganlar, kimlik doğrulama sürecinde toplanan pasaport, ehliyet ve yüz tanıma verilerini ele geçirdiğini iddia ederek şirketten tam 10 bin Bitcoin (yaklaşık 785 milyon dolar) fidye talep etti. Ödeme yapılmazsa çalınan verilerin gün gün kamuoyuna sızdırılacağı tehdidi savrulurken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 31 ülkeden 680 müşterinin etkilendiği ortaya çıktı. 

Kaynak: Webtekno

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Saldırganlar, "Müşterini Tanı" doğrulama sürecinde toplanan pasaport, ehliyet ve kimlik fotoğraflarını ele geçirdiklerini öne sürdü.

Saldırganlar, "Müşterini Tanı" doğrulama sürecinde toplanan pasaport, ehliyet ve kimlik fotoğraflarını ele geçirdiklerini öne sürdü.

İddialara göre saldırı, Revolut'un müşteri kabul sürecinde zorunlu tuttuğu 'Müşterini Tanı' (KYC) doğrulamasını hedef aldı. Bu süreçte toplanan ad-soyad, adres, telefon numarası, pasaport ve ehliyet görüntüleri ile kimlik doğrulama sırasında çekilen selfie fotoğraflarının saldırganların eline geçtiği belirtiliyor. Revolut, olayı 12 Eylül'de fark ettiğini ve yaklaşık 680 müşteriyle doğrudan iletişime geçtiğini açıkladı. Şirket, etkilenen kişi sayısının 'çok sınırlı' olduğunu vurgulasa da sızdırıldığı iddia edilen veriler arasında banka hesap ekstreleri, IBAN bilgileri ve Bitcoin işlemleri dahil tam işlem geçmişinin de bulunduğu öne sürülüyor.

Saldırganların Revolut'u nasıl kandırdığı ortaya çıktı: Gerçek bir devlet kurumunun e-posta alanı ele geçirilmiş.

Saldırganların Revolut'u nasıl kandırdığı ortaya çıktı: Gerçek bir devlet kurumunun e-posta alanı ele geçirilmiş.

Revolut'un açıklamasına göre saldırı, klasik bir veri tabanı sızıntısından çok daha sinsi bir yöntemle gerçekleşti. Bir kişi, gerçek bir hükümet kurumunun e-posta alan adı üzerinde yetkisiz bir hesap oluşturarak şirkete resmi görünümlü bir bilgi talebi gönderdi. Mesaj, alan adı düzeyinde geçerli kimlik doğrulama kayıtlarını taşıdığı için Revolut çalışanları bunu meşru bir hukuki talep sanarak işleme aldı ve istenen müşteri verilerini paylaştı. Şirket sözcüsü, sahte adresi tespit eder etmez engellediklerini, ilgili devlet kurumunu, kolluk kuvvetlerini, veri koruma otoritelerini ve mali düzenleyicileri bilgilendirdiklerini açıkladı.

Revolut, "Sistemlerimiz ve müşteri fonları etkilenmedi" dedi; kripto dedektifi ZachXBT ise farklı bir tabloya işaret etti.

Revolut, "Sistemlerimiz ve müşteri fonları etkilenmedi" dedi; kripto dedektifi ZachXBT ise farklı bir tabloya işaret etti.

Revolut yaptığı yazılı açıklamada olayı 'harici bir kimlik avı dolandırıcılığı' olarak tanımladı ve şirketin kendi sistemleri ile müşteri fonlarının hiçbir şekilde risk altında olmadığını vurguladı. Tanınmış kripto araştırmacısı ZachXBT ise konuyla ilgili yaptığı teknik değerlendirmede sızıntının ölçek olarak sınırlı kaldığını, ancak saldırganların rastgele değil özellikle yüksek net değere sahip kullanıcıları hedef aldığını belirtti. Bu değerlendirme, sızdırılan isimler arasında bir kripto borsası CEO'sunun ve profesyonel bir tenisçinin de bulunmasıyla örtüşüyor.

"Revolut Smilik" adını kullanan saldırganlar, tam 10 bin Bitcoin karşılığında sessiz kalmayı teklif etti.

"Revolut Smilik" adını kullanan saldırganlar, tam 10 bin Bitcoin karşılığında sessiz kalmayı teklif etti.

Kendilerini 'Revolut Smilik' olarak tanıtan saldırgan grup, şirketten 10 bin Bitcoin (BTC) -bugünkü kurla yaklaşık 785 milyon dolar- fidye talep etti. Grup, ödeme yapılmadığı takdirde elindeki verileri gün be gün kamuoyuna sızdıracağını duyurdu ve tehdidini 14 Eylül'de yinelediği paylaşımlarla sürdürdü. Saldırganlar, fidye talebini haklı çıkarmak için Revolut'u hassas müşteri verilerini kendi yetki alanı dışındaki ülkelerle paylaşmakla suçladı. Konuyu takip eden siber güvenlik kaynakları, grubun İtalya'daki birden fazla kolluk birimine ait veriye de eriştiğini iddia ettiğini aktardı.

Skandalın Türkiye ayağı da var: Etkilenen 680 müşteri arasında 27 Türk vatandaşı da bulunuyor.

Skandalın Türkiye ayağı da var: Etkilenen 680 müşteri arasında 27 Türk vatandaşı da bulunuyor.

Olaydan etkilenen 680 müşterinin dağıldığı 31 ülke arasında Türkiye'nin de yer aldığı iddia edildi. Türk basınına yansıyan haberlere göre bu kişiler arasında 27 Türk vatandaşının bilgilerinin de saldırganların eline geçtiği iddia ediliyor. Revolut'un etkilenen tüm müşterilerle olduğu gibi bu kişilerle de doğrudan iletişime geçerek destek sağladığı, ancak isimlerin resmi olarak açıklanmadığı belirtiliyor.

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Yaşanan siber saldırı olayı dünya basınında geniş yer buldu 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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