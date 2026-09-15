785 Milyon Dolar Fidye İsteniyor: Avrupa'nın En Büyük Bankacılık Sistemlerinden Revolut'a Siber Saldırı
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Avrupa'nın en büyük dijital bankacılık uygulamalarından Revolut, sahte bir devlet kurumu e-postasıyla gerçekleştirilen bir siber saldırının hedefi oldu. Saldırganlar, kimlik doğrulama sürecinde toplanan pasaport, ehliyet ve yüz tanıma verilerini ele geçirdiğini iddia ederek şirketten tam 10 bin Bitcoin (yaklaşık 785 milyon dolar) fidye talep etti. Ödeme yapılmazsa çalınan verilerin gün gün kamuoyuna sızdırılacağı tehdidi savrulurken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 31 ülkeden 680 müşterinin etkilendiği ortaya çıktı.
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Saldırganlar, "Müşterini Tanı" doğrulama sürecinde toplanan pasaport, ehliyet ve kimlik fotoğraflarını ele geçirdiklerini öne sürdü.
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Saldırganların Revolut'u nasıl kandırdığı ortaya çıktı: Gerçek bir devlet kurumunun e-posta alanı ele geçirilmiş.
Revolut, "Sistemlerimiz ve müşteri fonları etkilenmedi" dedi; kripto dedektifi ZachXBT ise farklı bir tabloya işaret etti.
"Revolut Smilik" adını kullanan saldırganlar, tam 10 bin Bitcoin karşılığında sessiz kalmayı teklif etti.
Skandalın Türkiye ayağı da var: Etkilenen 680 müşteri arasında 27 Türk vatandaşı da bulunuyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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