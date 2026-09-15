785 Milyon Dolar Fidye İsteniyor: Avrupa'nın En Büyük Bankacılık Sistemlerinden Revolut'a Siber Saldırı

Revolut yaptığı yazılı açıklamada olayı 'harici bir kimlik avı dolandırıcılığı' olarak tanımladı ve şirketin kendi sistemleri ile müşteri fonlarının hiçbir şekilde risk altında olmadığını vurguladı. Tanınmış kripto araştırmacısı ZachXBT ise konuyla ilgili yaptığı teknik değerlendirmede sızıntının ölçek olarak sınırlı kaldığını, ancak saldırganların rastgele değil özellikle yüksek net değere sahip kullanıcıları hedef aldığını belirtti. Bu değerlendirme, sızdırılan isimler arasında bir kripto borsası CEO'sunun ve profesyonel bir tenisçinin de bulunmasıyla örtüşüyor.