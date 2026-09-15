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Petrol Zengini Ülkede Ezber Bozan Keşif: Yer Altından 110 Milyon Tonluk Servet Çıktı

Petrol Zengini Ülkede Ezber Bozan Keşif: Yer Altından 110 Milyon Tonluk Servet Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 13:45
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Suudi Arabistan'ın Medine bölgesinde gerçekleştirilen kapsamlı jeolojik arama çalışmaları sonucunda, ülke ekonomisine ve enerji stratejilerine yeni bir boyut kazandıracak devasa bir maden rezervi tespit edildi. Cebel Sayid projesi kapsamında yürütülen detaylı araştırmalar, yer altında yaklaşık 110 milyon tonluk dev bir cevher kaynağının varlığını ortaya çıkardı. Yapılan ilk teknik incelemeler, bu stratejik rezervin nükleer yakıt hammaddesi olan uranyumun yanı sıra yüksek yoğunlukta ağır nadir toprak elementleri barındırdığını gösterdi.

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Kaynak: AA

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Arama çalışmalarında tespit edilen kaynak yüksek yoğunlukta nadir toprak elementleri barındırıyor.

Arama çalışmalarında tespit edilen kaynak yüksek yoğunlukta nadir toprak elementleri barındırıyor.

Sahada elde edilen bulgular, keşfin sadece uranyum ile sınırlı olmadığını ve yüksek ekonomik değere sahip kritik elementleri içerdiğini doğruladı. Cevher yapısında özellikle ağır grupta yer alan nadir toprak elementlerinin yüksek konsantrasyonda bulunduğu kaydedildi. Elektrikli araç teknolojilerinden savunma sanayisine, modern elektronik cihazlardan yenilenebilir enerji sistemlerine kadar pek çok ileri teknoloji alanında temel girdi olan bu unsurlar, keşfin stratejik önemini artırıyor. Cevherdeki net uranyum miktarı ve element tenörlerinin belirlenmesi amacıyla laboratuvar analizlerine devam ediliyor.

Riyad yönetimi yeni keşfi nükleer enerji ve çeşitlendirme planlarına dâhil etmeyi hedefliyor.

Riyad yönetimi yeni keşfi nükleer enerji ve çeşitlendirme planlarına dâhil etmeyi hedefliyor.

Söz konusu keşif, Suudi Arabistan’ın enerji üretimini çeşitlendirme ve petrol bağımlılığını azaltma hedefleriyle tam bir uyum sergiliyor. Nükleer enerjiyi gelecekteki enerji karmaşasının önemli bir parçası haline getirmeyi amaçlayan yönetim, ülke genelindeki uranyum potansiyelini belirlemeye yönelik arama programlarını sürdürüyor. Yetkililer, nükleer enerji vizyonunun uluslararası yükümlülükler ve denetim mekanizmaları çerçevesinde yürütüleceğini ve uranyum kaynaklarının ulusal ekonomiye kazandırılması için gerekli altyapı çalışmalarının başlatıldığını bildiriyor.

Keşfin nihai ticari değeri cevher kalitesi ve üretim maliyetlerinin netleşmesiyle belirlenecek.

Keşfin nihai ticari değeri cevher kalitesi ve üretim maliyetlerinin netleşmesiyle belirlenecek.

110 milyon tonluk rezervin küresel pazarlardaki kesin ekonomik karşılığı, cevher içerisindeki elementlerin tenör oranları, çıkarılabilir miktar ve işletme maliyetlerinin hesaplanmasının ardından netlik kazanacak. Uzmanlar, bu keşfin Suudi Arabistan'ın madencilik sektöründeki konumunu belirgin şekilde güçlendireceğini değerlendiriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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