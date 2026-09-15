Petrol Zengini Ülkede Ezber Bozan Keşif: Yer Altından 110 Milyon Tonluk Servet Çıktı
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Suudi Arabistan'ın Medine bölgesinde gerçekleştirilen kapsamlı jeolojik arama çalışmaları sonucunda, ülke ekonomisine ve enerji stratejilerine yeni bir boyut kazandıracak devasa bir maden rezervi tespit edildi. Cebel Sayid projesi kapsamında yürütülen detaylı araştırmalar, yer altında yaklaşık 110 milyon tonluk dev bir cevher kaynağının varlığını ortaya çıkardı. Yapılan ilk teknik incelemeler, bu stratejik rezervin nükleer yakıt hammaddesi olan uranyumun yanı sıra yüksek yoğunlukta ağır nadir toprak elementleri barındırdığını gösterdi.
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Kaynak: AA
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Arama çalışmalarında tespit edilen kaynak yüksek yoğunlukta nadir toprak elementleri barındırıyor.
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Riyad yönetimi yeni keşfi nükleer enerji ve çeşitlendirme planlarına dâhil etmeyi hedefliyor.
Keşfin nihai ticari değeri cevher kalitesi ve üretim maliyetlerinin netleşmesiyle belirlenecek.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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