Petrol Zengini Ülkede Ezber Bozan Keşif: Yer Altından 110 Milyon Tonluk Servet Çıktı

Sahada elde edilen bulgular, keşfin sadece uranyum ile sınırlı olmadığını ve yüksek ekonomik değere sahip kritik elementleri içerdiğini doğruladı. Cevher yapısında özellikle ağır grupta yer alan nadir toprak elementlerinin yüksek konsantrasyonda bulunduğu kaydedildi. Elektrikli araç teknolojilerinden savunma sanayisine, modern elektronik cihazlardan yenilenebilir enerji sistemlerine kadar pek çok ileri teknoloji alanında temel girdi olan bu unsurlar, keşfin stratejik önemini artırıyor. Cevherdeki net uranyum miktarı ve element tenörlerinin belirlenmesi amacıyla laboratuvar analizlerine devam ediliyor.