Satın Aldıkları Arazide Keşfettiler: Bahçelerinden Akan Suyu Şişeleyip Zengin Oldular
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
Avustralya'da sörf yapmak amacıyla sahil kıyısında arazi satın alan bir çift, senelerce gündelik işlerinde ve bahçe sulamasında kullandıkları yeraltı suyunun dünyaca ünlü bir mineral kaynağı olduğunu ortaya çıkardı. Uluslararası yarışmalarda tam puan alan su, günümüzde lüks restoranlarda yüksek fiyata satılan bir markaya dönüştü.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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