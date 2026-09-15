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Satın Aldıkları Arazide Keşfettiler: Bahçelerinden Akan Suyu Şişeleyip Zengin Oldular

Satın Aldıkları Arazide Keşfettiler: Bahçelerinden Akan Suyu Şişeleyip Zengin Oldular

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 12:22
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Avustralya'da sörf yapmak amacıyla sahil kıyısında arazi satın alan bir çift, senelerce gündelik işlerinde ve bahçe sulamasında kullandıkları yeraltı suyunun dünyaca ünlü bir mineral kaynağı olduğunu ortaya çıkardı. Uluslararası yarışmalarda tam puan alan su, günümüzde lüks restoranlarda yüksek fiyata satılan bir markaya dönüştü.

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Kaynak

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
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Deniz Kenarındaki Arazi Şaşırtıcı Bir Doğal Kaynağa Ev Sahipliği Yapıyor

Deniz Kenarındaki Arazi Şaşırtıcı Bir Doğal Kaynağa Ev Sahipliği Yapıyor

Damien Smith ve Gretchen Scinta çifti, 2008 yılında Güney Avustralya sınırları içinde yer alan Yorke Yarımadası'ndan bir arazi edindi. Denize oldukça yakın bir konumda yer almasına karşın mülkte tatlı su kerevitlerinin yaşadığını gören Smith, toprağın yapısını incelemeye karar verdi. İkili, uzun süre boyunca sebze yetiştirmede ve ev işlerinde faydalandıkları yeraltı akiferinden elde edilen suyun berraklığını görünce örnekleri laboratuvar analizine gönderdi.

Yapılan Testler Su Kaynağının Sıra Dışı Saflığını Doğruladı

Yapılan Testler Su Kaynağının Sıra Dışı Saflığını Doğruladı

Laboratuvarda gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, okyanusa yakınlığına rağmen dış etkenlerden tamamen korunan suyun son derece zengin bir mineral bileşimine sahip olduğu anlaşıldı. Şarap sektöründe edindikleri tecrübeyi değerlendiren girişimciler, yıllarca musluklarından akan bu doğal kaynağı ticari bir markaya dönüştürmek amacıyla 'Carribie Mineral Water' adıyla şişelemeye başladı.

Uluslararası Yarışmada Alınan Tam Puan Markayı Zirveye Taşıdı

Uluslararası Yarışmada Alınan Tam Puan Markayı Zirveye Taşıdı

Kanada bünyesinde düzenlenen prestijli bir uluslararası su tadım organizasyonuna katılım sağlayan marka, gazsız su kategorisinde 100 üzerinden 100 tam puan alarak birinci seçildi. Ürün, gazlı alternatifiyle de jüriden 99 puan alarak kalitesini küresel ölçekte kanıtladı.

Günümüzde gıda standartlarına uygun özel boru hatlarıyla çekilen kaynak suyu, Adelaide yakınlarında bulunan modern tesislerde işlenerek şişeleniyor. Şimdilerde seçkin gastronomi mekânlarında şişesi 10 Avustralya doları seviyesinden müşterilere sunulan bu kaynak, çift için önemli bir gelir kapısı haline geldi. Böylece kişisel bir hobinin peşinden gidilerek alınan sıradan bir arazi, tesadüfen keşfedilen kaynak sayesinde büyük bir ticari başarı hikâyesine dönüştü.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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