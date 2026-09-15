Satın Aldıkları Arazide Keşfettiler: Bahçelerinden Akan Suyu Şişeleyip Zengin Oldular

Avustralya'da sörf yapmak amacıyla sahil kıyısında arazi satın alan bir çift, senelerce gündelik işlerinde ve bahçe sulamasında kullandıkları yeraltı suyunun dünyaca ünlü bir mineral kaynağı olduğunu ortaya çıkardı. Uluslararası yarışmalarda tam puan alan su, günümüzde lüks restoranlarda yüksek fiyata satılan bir markaya dönüştü.

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