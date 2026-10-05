Merve Özbey Konserde Merdivenden Düştü: Hastaneye Kaldırılan Şarkıcının Son Durumu Ortaya Çıktı!

İstanbul doğumlu Merve Özbey'in adı, 2012'de Erdem Kınay'ın Proje albümünde seslendirdiği 'Duman' ile bir anda dillere düştü. Ertesi yıl 'Helal Ettim' ile yükselişini sürdüren şarkıcı, 2015'te çıkan ilk solo albümü Yaş Hikayesi'nin aynı adlı şarkısıyla listelerin bir numarasına oturdu. 2019'daki Devran albümünde pop ile arabeski harmanlayan Özbey, son dönemde Oğuzhan Koç ve Mustafa Ceceli gibi isimlerle yaptığı düetlerle de gündemden düşmedi. Ne var ki sahnede bu kadar parlayan şarkıcının adı, son yıllarda sağlık sorunları ve talihsiz kazalarla da sık sık manşetlere taşındı. Bu kez ünlü şarkıcı Afyon'da verdiği konserde merdivenlerden düştü.

Afyon'daki merdiven kazası da bunların ilki değil. Aralık 2019'da, Kenan Koçak'la nikâhına haftalar kala yeni taşındığı evin merdivenlerinden düşmüş; sağ ayak parmaklarında iki kırık oluştuğu ve ameliyat olacağı haberi gelmişti. 2023 yazında ise geçirdiği bir operasyonun ardından gelişen komplikasyonlar yüzünden hastanede tedavi görmüş, konserlerini bir süreliğine iptal etmek zorunda kalmış, hayranlarından 'Dualarınızı eksik etmeyin' diye rica etmişti.