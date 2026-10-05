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Merve Özbey Konserde Merdivenden Düştü: Hastaneye Kaldırılan Şarkıcının Son Durumu Ortaya Çıktı!

Merve Özbey Konserde Merdivenden Düştü: Hastaneye Kaldırılan Şarkıcının Son Durumu Ortaya Çıktı!

Konser Magazin
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2026 - 10:45
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Afyonkarahisar'da keyifle başlayan festival gecesi, Merve Özbey için hastanede bitti. Sevilen şarkıcı, 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin son akşamında konsere ara verdiği sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Hayranlarını korkutan olayın ardından 'Merve Özbey'e ne oldu, sağlık durumu nasıl?' soruları gündemin ilk sırasına oturdu; ilk açıklama ise bizzat kendisinden geldi.

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Merve Özbey, Duman ve Yaş Hikayesi ile zirveye çıkmış, sağlık sorunlarıyla da gündeme gelmişti.

Merve Özbey, Duman ve Yaş Hikayesi ile zirveye çıkmış, sağlık sorunlarıyla da gündeme gelmişti.

İstanbul doğumlu Merve Özbey'in adı, 2012'de Erdem Kınay'ın Proje albümünde seslendirdiği 'Duman' ile bir anda dillere düştü. Ertesi yıl 'Helal Ettim' ile yükselişini sürdüren şarkıcı, 2015'te çıkan ilk solo albümü Yaş Hikayesi'nin aynı adlı şarkısıyla listelerin bir numarasına oturdu. 2019'daki Devran albümünde pop ile arabeski harmanlayan Özbey, son dönemde Oğuzhan Koç ve Mustafa Ceceli gibi isimlerle yaptığı düetlerle de gündemden düşmedi. Ne var ki sahnede bu kadar parlayan şarkıcının adı, son yıllarda sağlık sorunları ve talihsiz kazalarla da sık sık manşetlere taşındı. Bu kez ünlü şarkıcı Afyon'da verdiği konserde merdivenlerden düştü.

Afyon'daki merdiven kazası da bunların ilki değil. Aralık 2019'da, Kenan Koçak'la nikâhına haftalar kala yeni taşındığı evin merdivenlerinden düşmüş; sağ ayak parmaklarında iki kırık oluştuğu ve ameliyat olacağı haberi gelmişti. 2023 yazında ise geçirdiği bir operasyonun ardından gelişen komplikasyonlar yüzünden hastanede tedavi görmüş, konserlerini bir süreliğine iptal etmek zorunda kalmış, hayranlarından 'Dualarınızı eksik etmeyin' diye rica etmişti.

Ünlü şarkıcı sağlık durumunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ünlü şarkıcı sağlık durumunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

2 Ekim'de başlayan festivalin kapanış akşamında sahneye çıkan Özbey, şarkılarını söyleyip ara vermek için sahneden indiği sırada dengesini kaybederek düştü. Yerel basına yansıyan bilgilere göre vokalistleri ve müzisyenleri hemen yanına koştu. Olay yerindeki ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Özbey apar topar hastaneye götürüldü. Afyon'daki ilk değerlendirmede sağlık ekiplerinin, şarkıcının genel durumunun iyi olduğunu belirttiği aktarıldı.

Merak dolu saatlerin ardından Özbey, araçta çektiği bir videoyla hayranlarına seslendi: 'Konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. Şimdi İstanbul'a geldik kendi doktorumuza gidiyoruz, kol denmiş ama ayak maalesef.' 

'Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Önümüzdeki konserlere yetişmeye çalışacağım' diyen Özbey, geçmiş olsun mesajı gönderen hayranlarına da teşekkür etti. Yani şimdilik iptal edilen bir konser açıklanmadı; ancak takvimin nasıl ilerleyeceği İstanbul'daki doktor kontrolünün sonucuna bağlı görünüyor.

Merve Özbey'in açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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