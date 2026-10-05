Merve Özbey Konserde Merdivenden Düştü: Hastaneye Kaldırılan Şarkıcının Son Durumu Ortaya Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Afyonkarahisar'da keyifle başlayan festival gecesi, Merve Özbey için hastanede bitti. Sevilen şarkıcı, 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin son akşamında konsere ara verdiği sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Hayranlarını korkutan olayın ardından 'Merve Özbey'e ne oldu, sağlık durumu nasıl?' soruları gündemin ilk sırasına oturdu; ilk açıklama ise bizzat kendisinden geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merve Özbey, Duman ve Yaş Hikayesi ile zirveye çıkmış, sağlık sorunlarıyla da gündeme gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı sağlık durumunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Merve Özbey'in açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın