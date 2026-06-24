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Böyle Pot Görülmedi: Merve Özbey, Nilsu Berfin Aktaş'ın Yanında Eski Sevgilisi Blok3'ün Şarkısını Söyledi

Böyle Pot Görülmedi: Merve Özbey, Nilsu Berfin Aktaş'ın Yanında Eski Sevgilisi Blok3'ün Şarkısını Söyledi

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
24.06.2026 - 09:30
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Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın yeni programına konuk olan Merve Özbey büyük bir pot kırdı. Nilsu Berfin Aktaş'ın da konuk olduğu programda aniden eski sevgilisi Blok3'ün Kusura Bakma şarkısını seslendiren Merve Özbey, kırdığı potu fark etmedi. Ne yapacağını bilemeyen Nilsu Berfin Aktaş'ın yüz ifadesi ekrana yansıdı.

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Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile "Blok3" sahne adıyla bilinen rapçi Hakan Aydın’ın aşkı bir döneme damga vurmuştu.

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile "Blok3" sahne adıyla bilinen rapçi Hakan Aydın’ın aşkı bir döneme damga vurmuştu.

Nilsu Berfin Aktaş'ın Korkma Ben Yanındayım dizisindeki öpüşme sahnesi sebebiyle kıskançlık krizi çıktığı ve bu kriz sonucunda da ikilinin ayrıldığı iddia edilmişti. Aşkın başlaması kadar bitmesi de çok konuşulurken Nilsu Berfin Aktaş'tan uzun yıllar sonra itiraf gelmişti. Öpüşme sahnesini reddetmediği için evlenemediğini dile getiren Nilsu Berfin Aktaş, Blok3'ün şarkılarının hiçbirinin kendisine yazılmadığını dile getirerek ortalığı karıştırmıştı.

Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın yeni programına konuk olan Nilsu Berfin Aktaş'a Merve Özbey ve Sefo da eşlik etti.

Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın yeni programına konuk olan Nilsu Berfin Aktaş'a Merve Özbey ve Sefo da eşlik etti.

Renkli anların yaşandığı programda Merve Özbey fena pot kırdı. Nilsu Berfin Aktaş'ın eski sevgilisi Blok3'e ait Kusura Bakma şarkısını söyleyen Merve Özbey, durumu fark etmedi. Başta ne yapacağını bilemeyen Nilsu Berfin Aktaş ise Özbey'i alkışladı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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