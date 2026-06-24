Böyle Pot Görülmedi: Merve Özbey, Nilsu Berfin Aktaş'ın Yanında Eski Sevgilisi Blok3'ün Şarkısını Söyledi

Nilsu Berfin Aktaş'ın Korkma Ben Yanındayım dizisindeki öpüşme sahnesi sebebiyle kıskançlık krizi çıktığı ve bu kriz sonucunda da ikilinin ayrıldığı iddia edilmişti. Aşkın başlaması kadar bitmesi de çok konuşulurken Nilsu Berfin Aktaş'tan uzun yıllar sonra itiraf gelmişti. Öpüşme sahnesini reddetmediği için evlenemediğini dile getiren Nilsu Berfin Aktaş, Blok3'ün şarkılarının hiçbirinin kendisine yazılmadığını dile getirerek ortalığı karıştırmıştı.