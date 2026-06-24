Böyle Pot Görülmedi: Merve Özbey, Nilsu Berfin Aktaş'ın Yanında Eski Sevgilisi Blok3'ün Şarkısını Söyledi
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Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın yeni programına konuk olan Merve Özbey büyük bir pot kırdı. Nilsu Berfin Aktaş'ın da konuk olduğu programda aniden eski sevgilisi Blok3'ün Kusura Bakma şarkısını seslendiren Merve Özbey, kırdığı potu fark etmedi. Ne yapacağını bilemeyen Nilsu Berfin Aktaş'ın yüz ifadesi ekrana yansıdı.
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Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile "Blok3" sahne adıyla bilinen rapçi Hakan Aydın’ın aşkı bir döneme damga vurmuştu.
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Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın yeni programına konuk olan Nilsu Berfin Aktaş'a Merve Özbey ve Sefo da eşlik etti.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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