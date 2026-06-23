Yaz İçin İmaj Yenileyen Süreyya Yalçın'ın Aşırı Zayıflığı Dikkat Çekti!
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Sosyetenin en çok konuşulan isimlerinden Süreyya Yalçın, bu kez yeni saçlarıyla gündeme geldi. Yaz sezonu öncesi imaj yenileyen Yalçın'ın kıvırcık saçları kadar giderek zayıflayan görüntüsü de dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Sosyetenin En Renkli Karakterlerinden Biri: Süreyya Yalçın Nasıl Bu Kadar Konuşulan Bir İsim Oldu?
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Süreyya Yalçın'ın eski fotoğraflarını görenler ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır.
Süreyya Yalçın'ın değişim serüveni belli ki henüz sona ermiş değil.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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