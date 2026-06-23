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Yaz İçin İmaj Yenileyen Süreyya Yalçın'ın Aşırı Zayıflığı Dikkat Çekti!

Yaz İçin İmaj Yenileyen Süreyya Yalçın'ın Aşırı Zayıflığı Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.06.2026 - 19:45
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Sosyetenin en çok konuşulan isimlerinden Süreyya Yalçın, bu kez yeni saçlarıyla gündeme geldi. Yaz sezonu öncesi imaj yenileyen Yalçın'ın kıvırcık saçları kadar giderek zayıflayan görüntüsü de dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Sosyetenin En Renkli Karakterlerinden Biri: Süreyya Yalçın Nasıl Bu Kadar Konuşulan Bir İsim Oldu?

Sosyetenin En Renkli Karakterlerinden Biri: Süreyya Yalçın Nasıl Bu Kadar Konuşulan Bir İsim Oldu?

Türkiye'de sosyete denince akla gelen ilk birkaç isimden biri varsa o da hiç şüphesiz Süreyya Yalçın. Yıllardır gerek yaşam tarzı gerek tercihleri gerek her seferinde 'yok artık!' dedirten detaylarıyla magazin dünyasının en renkli karakterlerinden biri olmayı başarıyor kendisi...

Aslında Süreyya Yalçın'ın hikayesi de en az kendisi kadar dikkat çekici. Bilmeyenler için şöyle kısa bir özet geçelim; Süreyya Yalçın, zamanında dünyanın en zengin iş insanları listesine giren rahmetli Faruk Yalçın'ın kızı. Aynı zamanda Aziz Yıldırım'ın da yeğeni. Babasının vefatının ardından ise kendisine dudak uçuklatan büyüklükte bir servet kaldığı konuşulmuştu. Hani çyle böyle değil; 4 milyarcık! Yıllardır konuşulan iddialara göre milyarlarca liralık mirasın varisi olan Süreyya Yalçın daha hayatımıza ilk girdiği andan itibaren 'sosyetenin prensesi' olarak anıldı.

Ama onu asıl fenomen yapan şey serveti değil, o serveti kullanış biçimi oldu! Hatırlayanlar olacaktır; ayağı kırıldığında alçısını pırlantalarla süsletmiş, Swarovski taşlı tırnaklarıyla günlerce konuşulmuştu. Bir dönem kullandığı mücevherlerin değeri, çantaları, saatleri, lüks araçları ve villaları magazin sayfalarının vazgeçilmez konularından biri haline gelmişti. Öyle ki bazen kıyafetleri, bazen saçları, bazen de taktığı aksesuarlar günlerce haber oluyordu. Sürekli farklı manşetlerin atılmasına sebep olan özel hayatı da apayrı bir konuydu.

Yıllar boyunca Süreyya Yalçın denince akla önce ihtişam, gösteriş ve lüks yaşam geldi. Ancak bir noktadan sonra ne pırlantalar ne de milyonluk çantalar asıl odak oldu... Çünkü bambaşka bir konu magazin gündemini ele geçirmişti: Herkesin ağzını açık bırakan değişimi!

Eski fotoğraflarıyla son hali yan yana geldiğinde tanımakta zorlananların sayısı hiç de az değildi. Süreyya Yalçın yıllar içerisinde öyle büyük bir dönüşüm geçirdi ki bir dönem magazin gündeminin tek konusu neredeyse buydu.

Süreyya Yalçın'ın eski fotoğraflarını görenler ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır.

Süreyya Yalçın'ın eski fotoğraflarını görenler ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır.

Çünkü bugün karşımızda gördüğümüz Süreyya Yalçın ile 20'li yaşlarındaki Süreyya Yalçın arasında gerçekten çok büyük fark var. Yıllar içerisinde estetik dünyasının neredeyse tüm imkanlarından faydalandığı düşünülen Yalçın'ın yüzü adım adım bambaşka bir hale dönüştü. Eski fotoğraflarında daha yuvarlak yüz hatlarına sahip olan sosyetik isim, bugün çok daha keskin çene hattı, belirgin elmacık kemikleri ve tamamen farklı bir yüz formuyla karşımıza çıkıyor.

Fotoğraflara ilk bakışta dikkat çeken değişimler arasında burun estetiği, dudak dolguları, elmacık kemiği belirginleştirme işlemleri, çene hattı şekillendirmeleri ve yüz kontürüne yönelik uygulamalar yer alıyor gibi görünüyor. Elbette bunlar dışarıdan yapılan gözlemler... Ancak ortada yıllar içinde adeta adım adım inşa edilmiş yeni bir yüz olduğu da oldukça net.

Fakat işin ilginç tarafı şu ki uzunca bir süre herkes Süreyya Yalçın'ın yüzündeki değişimi konuşurken, birkaç yıl sonra bambaşka bir konu gündemi ele geçirdi. Bu kez mesele estetik değil, kilosuydu. Yeni yüzüne zor alıştığımız Süreyya Yalçın yaklaşık dört yıl önce çok daha radikal bir değişimin içine girdi. Kısa süre içerisinde verdiği kilolarla bambaşka bir görüntüye kavuşan Yalçın, magazin manşetlerinin vazgeçilmez konusu haline geldi. Öyle ki eski fotoğraflarıyla yeni görüntüsü yan yana konulduğunda birçok kişi aynı kişinin fotoğraflarına baktığına inanmakta zorlanıyordu.

Sosyal medyada 'Bu kadar kilo nasıl verdi?', 'Bu kadar zayıf olmak sağlıklı mı?' yorumları peş peşe gelirken, Yalçın hakkında sayısız iddia ortaya atıldı. Hatta bir dönem verdiği kilolar nedeniyle sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlar bile yapılmaya başlanmıştı. Ancak Süreyya Yalçın her defasında aynı noktaya vurgu yaptı. Sağlığının gayet yerinde olduğunu söyleyen sosyetik isim, doktor kontrolünde olduğunu ve herhangi bir sağlık problemi yaşamadığını defalarca açıkladı. Hatta beslenme düzeniyle ilgili yaptığı açıklamalar da ayrıca gündem olmuştu. Gün içerisinde yalnızca tek öğün yemek yediğini söyleyen Yalçın'ın bu açıklaması günlerce konuşulmuş, birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Süreyya Yalçın'ın değişim serüveni belli ki henüz sona ermiş değil.

Yıllardır dümdüz, fönlü ve kusursuz görünen saçlarıyla görmeye alıştığımız sosyetik isim, 2026 yazına girerken bu kez imajında farklı bir sayfa açmaya karar verdi. Ve evet... Süreyya Hanım sonunda saçlarına dokundu! Yıllardır neredeyse imzası haline gelen o düz ve uzun saçlarını geride bırakan Yalçın, yeni görüntüsüyle kamera karşısına geçti. Bu kez tercih ettiği şey ise hepimizin çok iyi bildiği bir uygulamaydı: Perma. Yeni görüntüsünde hacimli, dalgalı ve kıvırcığa yakın saçlarıyla görülen Süreyya Yalçın, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kimi takipçileri yeni imajını oldukça beğenirken kimi ise eski görünümünün daha ikonik olduğunu savundu.

Fakat her zamanki gibi konunun saç kısmı yalnızca bir süre gündemde kaldı. Asıl mesele saatler içerisinde Süreyya Yalçın'ın giderek daha da zayıflaması oldu. Paylaşılan videolarda ve fotoğraflarda oldukça ince görünen sosyetik ismin son halini gören birçok kullanıcı, 'Biraz daha kilo vermiş gibi duruyor' yorumları yapmaya başladı. Özellikle yüz hatlarının daha da belirginleşmesi, omuz ve kol bölgesindeki incelik sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Hatta bazı takipçiler videolarda konuşurken bile biraz zorlanıyor gibi göründüğünü öne sürdü. Yeni yaptırdığı hacimli saçların da bu görüntüyü daha fazla öne çıkardığı yorumları yapıldı. Çünkü kabaran saçlar yüzünü daha küçük gösterirken, zaten oldukça ince olan vücut yapısı da daha belirgin hale gelmiş görünüyordu...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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