Çorak Toprakları On Binlerce Serayla Kapladılar: Doğanın Dengesi Altüst Oldu
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Kaynak: https://geographyfieldwork.com/Almeri...
İspanya’nın Almería eyaletinde yer alan Campo de Dalias ovasındaki devasa sera yoğunlaşması, küresel ısınma eğiliminin aksine bölgede ortalama sıcaklığın düşmesine yol açtı. Örtü altı tarımda kullanılan beyaz plastiklerin güneş ışığını yansıtmasıyla ortaya çıkan bu durum, bölgedeki ekolojik dengeyi ve doğal kaynakları köklü bir şekilde dönüştürüyor.
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Tarım Sektörü Kurak Ovayı Üretim Üssüne Dönüştürdü
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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