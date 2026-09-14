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Çorak Toprakları On Binlerce Serayla Kapladılar: Doğanın Dengesi Altüst Oldu

Çorak Toprakları On Binlerce Serayla Kapladılar: Doğanın Dengesi Altüst Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 14:51
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İspanya’nın Almería eyaletinde yer alan Campo de Dalias ovasındaki devasa sera yoğunlaşması, küresel ısınma eğiliminin aksine bölgede ortalama sıcaklığın düşmesine yol açtı. Örtü altı tarımda kullanılan beyaz plastiklerin güneş ışığını yansıtmasıyla ortaya çıkan bu durum, bölgedeki ekolojik dengeyi ve doğal kaynakları köklü bir şekilde dönüştürüyor.

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Kaynak

Kaynak: https://geographyfieldwork.com/Almeri...
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Tarım Sektörü Kurak Ovayı Üretim Üssüne Dönüştürdü

Tarım Sektörü Kurak Ovayı Üretim Üssüne Dönüştürdü

1970’li yıllardan önce yıllık 200-300 mm yağış alan ve yalnızca kısıtlı hayvancılık faaliyetlerine imkân tanıyan bölge, kurulan sulama ve sondaj altyapısıyla büyük bir dönüşüm yaşadı. Günümüzde 300 ila 400 kilometrekarelik bir alana ulaşan seralarda her yıl yaklaşık 3,5 milyon ton meyve ve sebze üretiliyor. Üretilen ürünlerin büyük bir kısmı Avrupa ülkelerine ihraç edilerek ekonomiye önemli katkı sağlıyor.

Beyaz Plastik Yüzeyler Yerel Sıcaklığı Düşürüyor

Beyaz Plastik Yüzeyler Yerel Sıcaklığı Düşürüyor

Almería Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen akademik araştırmalar, seraların yüzey albedosunu, yani güneş ışığını yansıtma kapasitesini artırdığını belgeliyor. Otlak alanlara kıyasla albedoda yaşanan artış, metrekare başına ortalama -20 W/m²’lik ısı transferi sağlıyor. Bu fiziki mekanizma sayesinde, ülke genelinde sıcaklık artışı kaydedilirken sera bölgesindeki yüzey sıcaklığının her on yılda ortalama 0,3 °C düştüğü tespit edildi.

Ekolojik Tahribat ve Sosyal Sorunlar Derinleşiyor

Ekolojik Tahribat ve Sosyal Sorunlar Derinleşiyor

Tarımsal üretimdeki yüksek kapasite, çevresel ve sosyal sorunları da beraberinde getiriyor. Yıllık beslenme kapasitesi 50 hektometreküp olan yeraltı su akiferlerinden her yıl 100 hektometreküpten fazla su çekilmesi, su seviyesinin düşmesine ve kıyı alanlarında tuzlanmaya neden oluyor. Her sezon yaklaşık 3 milyon ton plastik atığın ortaya çıktığı bölgede, çoğunluğu göçmenlerden oluşan binlerce işçi düşük ücretlerle istihdam ediliyor. Öte yandan bölgedeki albedo değişimi, şehir içi sıcaklıkları düşürmeyi hedefleyen 'serin çatı' uygulamalarına ve iklim araştırmalarına referans oluşturuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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