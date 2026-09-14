Çorak Toprakları On Binlerce Serayla Kapladılar: Doğanın Dengesi Altüst Oldu

Tarımsal üretimdeki yüksek kapasite, çevresel ve sosyal sorunları da beraberinde getiriyor. Yıllık beslenme kapasitesi 50 hektometreküp olan yeraltı su akiferlerinden her yıl 100 hektometreküpten fazla su çekilmesi, su seviyesinin düşmesine ve kıyı alanlarında tuzlanmaya neden oluyor. Her sezon yaklaşık 3 milyon ton plastik atığın ortaya çıktığı bölgede, çoğunluğu göçmenlerden oluşan binlerce işçi düşük ücretlerle istihdam ediliyor. Öte yandan bölgedeki albedo değişimi, şehir içi sıcaklıkları düşürmeyi hedefleyen 'serin çatı' uygulamalarına ve iklim araştırmalarına referans oluşturuyor.