Reytinglerin Lideriydi: ATV'nin O Dizisi Bu Akşam da Ekranda Yok! Altı Üstü İstanbul'un 16. Bölümü Ne Zaman?
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Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Altı Üstü İstanbul'u bekleyenler bu hafta da ekran başında hayal kırıklığı yaşayacak. A Milli Futbol Takımı'nın İtalya deplasmanı, ATV'nin yayın akışını bir kez daha altüst etti. Peki dizi bu akşam neden yok, Emir ve Uzay'ın akıbetini öğreneceğimiz yeni bölüm ne zaman geliyor?
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Altı Üstü İstanbul, 15 Haziran'da başladı ve 21 Eylül'de Total reytingde birinci oldu.
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Altı Üstü İstanbul bu akşam yeni bölüm yok.
Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü 12 Ekim'de bekleniyor, Emir ve Uzay'ın akıbeti merak konusu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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