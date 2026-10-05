Reytinglerin Lideriydi: ATV'nin O Dizisi Bu Akşam da Ekranda Yok! Altı Üstü İstanbul'un 16. Bölümü Ne Zaman?

ATV'nin yaz dizisi olarak yola çıkan Altı Üstü İstanbul, 15 Haziran 2026'da ilk bölümüyle seyirciyle tanıştı ve kısa sürede pazartesi akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap'ın başrolde olduğu NTC Medya imzalı dizi, İstanbul'un unutulmuş mahallelerinden Ziyankâr'da hayata tutunmaya çalışan insanları anlatıyor.

Para, ihanet, aşk ve sınıf çatışması derken hikâye her hafta biraz daha sertleşti. Yaz dizisi olarak başlasa da yeni sezonda yayınına devam eden yapımın asıl çıkışı 21 Eylül'de geldi: 15. bölüm, Total'de 7,10 reytingle Uzak Şehir'i geride bırakıp zirveye yerleşti.