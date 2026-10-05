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Reytinglerin Lideriydi: ATV'nin O Dizisi Bu Akşam da Ekranda Yok! Altı Üstü İstanbul'un 16. Bölümü Ne Zaman?

Reytinglerin Lideriydi: ATV'nin O Dizisi Bu Akşam da Ekranda Yok! Altı Üstü İstanbul'un 16. Bölümü Ne Zaman?

Atv yayın akışı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2026 - 14:50
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Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Altı Üstü İstanbul'u bekleyenler bu hafta da ekran başında hayal kırıklığı yaşayacak. A Milli Futbol Takımı'nın İtalya deplasmanı, ATV'nin yayın akışını bir kez daha altüst etti. Peki dizi bu akşam neden yok, Emir ve Uzay'ın akıbetini öğreneceğimiz yeni bölüm ne zaman geliyor?

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Altı Üstü İstanbul, 15 Haziran'da başladı ve 21 Eylül'de Total reytingde birinci oldu.

Altı Üstü İstanbul, 15 Haziran'da başladı ve 21 Eylül'de Total reytingde birinci oldu.

ATV'nin yaz dizisi olarak yola çıkan Altı Üstü İstanbul, 15 Haziran 2026'da ilk bölümüyle seyirciyle tanıştı ve kısa sürede pazartesi akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap'ın başrolde olduğu NTC Medya imzalı dizi, İstanbul'un unutulmuş mahallelerinden Ziyankâr'da hayata tutunmaya çalışan insanları anlatıyor.

Para, ihanet, aşk ve sınıf çatışması derken hikâye her hafta biraz daha sertleşti. Yaz dizisi olarak başlasa da yeni sezonda yayınına devam eden yapımın asıl çıkışı 21 Eylül'de geldi: 15. bölüm, Total'de 7,10 reytingle Uzak Şehir'i geride bırakıp zirveye yerleşti.

Altı Üstü İstanbul bu akşam yeni bölüm yok.

Altı Üstü İstanbul bu akşam yeni bölüm yok.

Dizinin bu akşam neden yok olduğunun cevabı futbolda saklı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile bu kez Bologna'da karşılaşıyor ve ATV maçı naklen veriyor. 28 Eylül'deki Bursa maçı yüzünden ara veren dizi, böylece üst üste ikinci pazartesiyi de kaçırmış oluyor.

Hayranlar için küçük bir teselli de var. Kanalın yayın akışına göre saat 20.00'de Altı Üstü İstanbul özel yayını ekranda olacak, 20.45'te Milli Maça Doğru programına geçilecek. İtalya-Türkiye karşılaşmasında başlama düdüğü ise 21.45'te çalacak.

Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü 12 Ekim'de bekleniyor, Emir ve Uzay'ın akıbeti merak konusu.

Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü 12 Ekim'de bekleniyor, Emir ve Uzay'ın akıbeti merak konusu.

Yeni bölüm için beklenen tarih 12 Ekim Pazartesi. Milli ara sona erdiğinde dizi, 16. bölümüyle her zamanki saatinde izleyicisinin karşısına çıkacak.

Bekleyiş uzadıkça merak da katlandı, çünkü 15. bölümün finali tüyleri diken diken etmişti. Silahlı adamlar tarafından kaçırılan Emir ve Uzay'ın baygın halde mezara atılıp üzerlerine toprak döküldüğü video Hikmet'in eline ulaşmıştı. Aynı bölümde Melek'in Naz'ın ikiz kardeşi çıkması ve babasının Soner olduğunun anlaşılması, Fahriye'nin yıllardır sakladığı sırları da gün yüzüne çıkarmıştı.

Geçen hafta maç öncesinde yayınlanan 15 dakikalık ön gösterimdeki cenaze sahnesi ise izleyiciyi yıktı; Selda Bağcan bile Ziyankâr'ın Emir'e vedasını izlerken gözyaşlarını tutamadığını paylaştı. İki gencin kaderinin ne olacağı, 16. bölümle birlikte belli olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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