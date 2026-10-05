Pazartesi Günü Hangi Diziler Var? 5 Ekim ATV, Kanal D, TRT 1, NOW ve Show TV Yayın Akışı
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Haftanın ilk gününde ekran programı milli maça göre şekilleniyor. 5 Ekim Pazartesi günü hangi diziler var, ATV'de Altı Üstü İstanbul neden yok, İtalya-Türkiye maçı kaçta başlıyor? Uzak Şehir ile Evlilik Güzeldir'in yeni bölümleri hangi kanalda, Ömür Usta bu akşam var mı? Yedi ulusal kanalın pazartesi akşamı akışını sıraladık.
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5 Ekim Pazartesi Akşamı Hangi Diziler Yayınlanacak?
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Bugün hangi diziler var?
İtalya-Türkiye Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Bugün Altı Üstü İstanbul Yok mu?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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