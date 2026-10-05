Pazartesi Günü Hangi Diziler Var? 5 Ekim ATV, Kanal D, TRT 1, NOW ve Show TV Yayın Akışı

NOW'da Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

NOW bu akşam 20.00'de Ömür Usta'yı ekrana getiriyor. Dizinin yeni bölümleri pazar akşamları yayınlandığı için bu yayın, bir gün önce izleyiciyle buluşan 2. bölümün tekrarı. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin başrollerini paylaştığı dizi, hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikâyesini anlatıyor. Gece 23.00'te Anne Yarısı altyazılı olarak yeniden ekranda.

Show TV'de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

Show TV'nin pazartesi akşamında yeni dizi bölümü yok. 20.00'de Güldür Güldür Show tekrarı yayınlanıyor, ardından 00.15'te Gece Hattı canlı yayınla başlıyor.

Star TV'de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

Star TV'nin akışında 20.00'de, 22.30'da ve 00.30'da yerli dizi tekrarı ya da sinema kuşağı yer alıyor.

TV8'de Pazartesi Günü Hangi Program Var?

Dizi yerine yarışma isteyenlerin adresi TV8. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü 20.00'de başlıyor, 00.15'te Zuhal Topal'la Yemekteyiz ekrana geliyor.