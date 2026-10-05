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Pazartesi Günü Hangi Diziler Var? 5 Ekim ATV, Kanal D, TRT 1, NOW ve Show TV Yayın Akışı

Pazartesi Günü Hangi Diziler Var? 5 Ekim ATV, Kanal D, TRT 1, NOW ve Show TV Yayın Akışı

yayın akışı Uzak Şehir
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 08:29
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Haftanın ilk gününde ekran programı milli maça göre şekilleniyor. 5 Ekim Pazartesi günü hangi diziler var, ATV'de Altı Üstü İstanbul neden yok, İtalya-Türkiye maçı kaçta başlıyor? Uzak Şehir ile Evlilik Güzeldir'in yeni bölümleri hangi kanalda, Ömür Usta bu akşam var mı? Yedi ulusal kanalın pazartesi akşamı akışını sıraladık.

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5 Ekim Pazartesi Akşamı Hangi Diziler Yayınlanacak?

5 Ekim Pazartesi Akşamı Hangi Diziler Yayınlanacak?

Kanal D'de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

Uzak Şehir, 67. bölümüyle saat 20.00'de Kanal D'de. Havalimanında yaşanan beklenmedik gelişmeyle ağır bir suçlamanın ortasında kalan Alya'nın (Sinem Ünsal), oğlu Deniz'den ayrılma tehlikesiyle yüzleştiği bölümde, Deniz'in çantasına zehri kimin koyduğu sorusu da yanıt arıyor. Ozan Akbaba'nın Cihan'ı canlandırdığı dizinin ardından 00.15'te Güller ve Günahlar tekrarı başlıyor.

TRT 1'de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

Evlilik Güzeldir, 5. bölümüyle 20.00'de TRT 1 ekranlarında. Fikret Kuşkan'ın nikâh memuru Mesut Bahtiyar'a hayat verdiği dizide bu hafta babanın 'kızımı vermem' çıkışı öne çıkıyor. 00.15'te ise Taşacak Bu Deniz'in tekrar bölümü yayınlanacak.

ATV'de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

ATV'de bu akşam Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü yok. Dizi, iki milli maç nedeniyle iki hafta ara verdi ve 16. bölümüyle 12 Ekim Pazartesi geri dönecek. Kanal 20.00'de Altı Üstü İstanbul özel bölümünü yayınlıyor, 20.45'te Milli Maça Doğru programına geçiyor ve 21.45'te İtalya-Türkiye karşılaşmasını naklen veriyor. Güneşin Doğduğu Yer'in 3. bölüm tekrarı da gece 00.15'te ekrana geliyor.

Bugün hangi diziler var?

Bugün hangi diziler var?

NOW'da Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

NOW bu akşam 20.00'de Ömür Usta'yı ekrana getiriyor. Dizinin yeni bölümleri pazar akşamları yayınlandığı için bu yayın, bir gün önce izleyiciyle buluşan 2. bölümün tekrarı. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin başrollerini paylaştığı dizi, hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikâyesini anlatıyor. Gece 23.00'te Anne Yarısı altyazılı olarak yeniden ekranda.

Show TV'de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

Show TV'nin pazartesi akşamında yeni dizi bölümü yok. 20.00'de Güldür Güldür Show tekrarı yayınlanıyor, ardından 00.15'te Gece Hattı canlı yayınla başlıyor.

Star TV'de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

Star TV'nin akışında 20.00'de, 22.30'da ve 00.30'da yerli dizi tekrarı ya da sinema kuşağı yer alıyor.

TV8'de Pazartesi Günü Hangi Program Var?

Dizi yerine yarışma isteyenlerin adresi TV8. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü 20.00'de başlıyor, 00.15'te Zuhal Topal'la Yemekteyiz ekrana geliyor.

İtalya-Türkiye Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Bugün Altı Üstü İstanbul Yok mu?

İtalya-Türkiye Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Bugün Altı Üstü İstanbul Yok mu?

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynayacağı rövanş maçı 5 Ekim Pazartesi akşamı saat 21.45'te başlıyor. Karşılaşma Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. ATV maç öncesinde 20.45'te Milli Maça Doğru programıyla ekranda olacak. Bu nedenle kanalda yeni dizi bölümü yok. Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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