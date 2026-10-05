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Depresyon İtirafıyla Dönmüştü: Enes Batur Yeni Evini Gezdirdi, Oyun Odasındaki Hediyenin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Depresyon İtirafıyla Dönmüştü: Enes Batur Yeni Evini Gezdirdi, Oyun Odasındaki Hediyenin Fiyatı Ortaya Çıktı!

enes batur
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
05.10.2026 - 14:15
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YouTube'un en tanıdık yüzlerinden Enes Batur, bu kez kamerayı yeni evine çevirdi. 'Yeni Ev Vlog' adını verdiği videoda 4+1 evini oda oda gezdiren fenomenin salonundan yatak odasına kadar her köşesi ayrı konuşuldu. Asıl bomba ise bilgisayar odasından çıktı, çünkü oradaki hediyenin etiketi dudak uçuklatan cinsten.

Kaynak: Enes Batur YouTube

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Enes Batur, oyun videolarıyla başlayıp iki sinema filmine uzanan kariyeriyle YouTube'un en tanınan isimlerinden.

Enes Batur, oyun videolarıyla başlayıp iki sinema filmine uzanan kariyeriyle YouTube'un en tanınan isimlerinden.

1998 doğumlu Enes Batur, oyun videolarıyla başladığı YouTube serüvenini kısa sürede Türkiye'nin en büyük kişisel kanallarından birine dönüştürdü. 2018'de 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' ile beyaz perdeye adım attı, ardından 'Enes Batur Gerçek Kahraman' geldi.

2026 ise onun için tam bir lunapark treni oldu. Ocak sonunda hakkında çıkan yakalama kararı ve ardından gelen gözaltı haberi gündemi sarstı. Mart'ta 'Hayattayım Vlog' ile kanalına dönen Enes Batur, depresyona girdiğini anlattığı videoda 'Hayat amacımı kaybettim' dedi. O günden bu yana kanal yeniden hareketlendi; tren yolculuğundan saklambaça uzanan videolar peş peşe geldi.

Enes Batur'un yeni evinde ilk bakışta özel tasarlattığı ışıklı salon tavanı dikkat çekiyor.

Enes Batur'un yeni evinde ilk bakışta özel tasarlattığı ışıklı salon tavanı dikkat çekiyor.

Ev turunun ilk durağı salon oldu ve burada ilk iş başı yukarı kaldırmak gerekiyor. Enes Batur, gökyüzü desenli, ışıklı tavanı özel olarak yaptırdığını anlattı. Rick and Morty figürlerinden ilginç objelere kadar salonun her köşesinde ayrı bir sürpriz var.

Yapay çiçeklerle donatılan mutfak da kameranın önünden geçti. Balkona gelince manzarayı gösteren fenomen, bir yanı şehir bir yanı yeşillik olan bu görüntüye bayıldığını ama balkonda henüz hiç vakit geçiremediğini itiraf etti. Evin girişindeki ışıklandırma ve dekor ise masraftan kaçınılmadığını açıkça gösteriyor.

Enes Batur'un bilgisayar odasındaki özel tasarım sistemin 800 bin TL'lik bir hediye olduğu ortaya çıktı.

Enes Batur'un bilgisayar odasındaki özel tasarım sistemin 800 bin TL'lik bir hediye olduğu ortaya çıktı.

Peki ev turunun en çok konuşulan köşesi neresi? Duvarları da özel tasarlanan bilgisayar odası. Bu odadaki sistemin hikâyesi, Unlost'un Enes Batur'un videosundan bir gün önce yayımladığı vlogda ortaya çıktı. Unlost, Tebilon iş birliğiyle Enes Batur'a 800 bin TL'lik özel tasarım bir oyun bilgisayarı hediye ettiklerini anlattı; aynı videoda yeni evin oyun odasını, yatak odasını ve figür koleksiyonunu da gezdi.

İşin bir de öbür yüzü var. Enes Batur'un video açıklamasında mobilyadan perdeye, halıdan bilgisayara kadar pek çok marka tek tek etiketlendi. Ev turu boyunca reklamın bu kadar öne çıkması, sosyal medyada bazı takipçilerin eleştirisine neden oldu.

Peki Enes Batur'un yeni evi nerede? Fenomen videoda evin semtini paylaşmadı; manzaradan yalnızca yüksek katlı bir binada oturduğu anlaşılıyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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