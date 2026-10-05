Depresyon İtirafıyla Dönmüştü: Enes Batur Yeni Evini Gezdirdi, Oyun Odasındaki Hediyenin Fiyatı Ortaya Çıktı!
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YouTube'un en tanıdık yüzlerinden Enes Batur, bu kez kamerayı yeni evine çevirdi. 'Yeni Ev Vlog' adını verdiği videoda 4+1 evini oda oda gezdiren fenomenin salonundan yatak odasına kadar her köşesi ayrı konuşuldu. Asıl bomba ise bilgisayar odasından çıktı, çünkü oradaki hediyenin etiketi dudak uçuklatan cinsten.
Kaynak: Enes Batur YouTube
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Enes Batur, oyun videolarıyla başlayıp iki sinema filmine uzanan kariyeriyle YouTube'un en tanınan isimlerinden.
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Enes Batur'un yeni evinde ilk bakışta özel tasarlattığı ışıklı salon tavanı dikkat çekiyor.
Enes Batur'un bilgisayar odasındaki özel tasarım sistemin 800 bin TL'lik bir hediye olduğu ortaya çıktı.
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