Depresyon İtirafıyla Dönmüştü: Enes Batur Yeni Evini Gezdirdi, Oyun Odasındaki Hediyenin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Ev turunun ilk durağı salon oldu ve burada ilk iş başı yukarı kaldırmak gerekiyor. Enes Batur, gökyüzü desenli, ışıklı tavanı özel olarak yaptırdığını anlattı. Rick and Morty figürlerinden ilginç objelere kadar salonun her köşesinde ayrı bir sürpriz var.

Yapay çiçeklerle donatılan mutfak da kameranın önünden geçti. Balkona gelince manzarayı gösteren fenomen, bir yanı şehir bir yanı yeşillik olan bu görüntüye bayıldığını ama balkonda henüz hiç vakit geçiremediğini itiraf etti. Evin girişindeki ışıklandırma ve dekor ise masraftan kaçınılmadığını açıkça gösteriyor.