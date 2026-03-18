onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Enes Batur, Son Videosunda Bağışlardan Ne Kadar Kazandığını Net Olarak Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.03.2026 - 20:11

Ünlü YouTuber Enes Batur, yaklaşık 3 yıl aranın ardından döndüğü YouTube'da rekora koştu. 'Hayattayım' adlı video, yalnızca ilk 24 saatte 10 milyon görüntülenme aldı. Haliyle Enes Batur'un bu videodan ne kadar kazandığı da merak konusu oldu.

Sosyal medyada yer alan bazı iddiaların ardından Enes Batur, son videosundan ne kadar kazandığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Hayattayım" videosu 24 saatte 10 milyon görüntülenme aldı.

Ünlü YouTuber Enes Batur'u özleyen hayranları, kendisine yalnızca milyonlarca izlenme hediye etmekle kalmadı aynı zamanda hediye yani bağış yağdırdı. Enes Batur, “İlişkim bittikten sonra uzun süre yalnız kaldım. Aylarca kimseyle konuşmadım ve depresyona girdim. Bu durum beni adeta delirtti. Finalde yalnız kaldım.” diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

Herkesin dikkatini çeken bu videonun ardından Enes Batur'un ne kadar kazandığı ise merak konusu oldu elbette. Bazı sosyal medya hesaplarında Batur'un 1 milyon izlenme karşılığında 2 milyon TL, bağışlar sayesinde 1,5 milyon TL ve sponsorluklardan 2,5 milyon TL olmak üzere tahmini 6 milyon TL kazandığı iddia edildi. 

Enes Batur, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Batur, Instagram'dan paylaştığı hikayede 'Etrafta büyük bir yalan dolaşıyor' dedi.

"Benim niye haberim yok bundan?"

"Nasıl uydurdunuz bunu ya?" diyen Enes Batur, bir sonraki paylaşımında ise bağışlardan ne kadar kazandığını gösterdi.

'Teşekkür ederim düşünüp bağış yapanlara ama ben zaten öyle bir şey istemedim. ' diyen Batur, bir yandan da artan aboneleri için teşekkür etti. 

17 buçuk milyon aboneye ulaşan Enes Batur, son videosundan sonra 800 bin yeni abone kazandığını açıkladı.

"Bekle Ruhi Çenet, geliyoruz. Çok az kaldı."

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın