Enes Batur 17 Milyon Aboneli YouTube Hesabına Geri Döndü: "Hayattayım Vlog"u Geldi

Enes Batur, uzun zamandır YouTube tarafında yeni içerik paylaşmıyordu. O yüzden sosyal medya hesabından yaptığı kısa duyuru bile takipçileri heyecanlandırmaya yetti. Paylaşılan kare, tarih bilgisi ve 'çok heyecanlıyım, umarım beğenirsiniz...' notu derken gözler doğrudan 14 Mart’a çevrildi. Merak edilen yayın da söz verildiği gibi 'Hayattayım vlog' adıyla geldi.

Aslında geri dönüş havası yalnızca son paylaşım yüzünden oluşmadı. Kanal açıklama kısmında yer alan 'Merhaba ben Enes Batur ve sizi çok özledim... Yakında...' mesajı da bir süredir takipçilerin radarındaydı.