Enes Batur 17 Milyon Aboneli YouTube Hesabına Geri Döndü: "Hayattayım Vlog"u Geldi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.03.2026 - 14:02

Türkiye’nin en çok konuşulan YouTube isimlerinden Enes Batur, uzun süredir sessiz kalan kanalında yeniden video yayınladı. Günler öncesinden yaptığı paylaşımla merakı yükselten Batur, takipçilerine net tarih de vermişti. Beklenen içerik 14 Mart’ta 'Hayattayım vlog' başlığıyla izleyici karşısına çıktı. Zaten kanalında yaşanan değişiklikler yüzünden herkes geri dönüş sinyalini bir süredir takip ediyordu.

Sessizlik uzun sürdü ama beklenen video sonunda geldi desek yanlış olmaz.

Enes Batur, uzun zamandır YouTube tarafında yeni içerik paylaşmıyordu. O yüzden sosyal medya hesabından yaptığı kısa duyuru bile takipçileri heyecanlandırmaya yetti. Paylaşılan kare, tarih bilgisi ve 'çok heyecanlıyım, umarım beğenirsiniz...' notu derken gözler doğrudan 14 Mart’a çevrildi. Merak edilen yayın da söz verildiği gibi 'Hayattayım vlog' adıyla geldi.

Aslında geri dönüş havası yalnızca son paylaşım yüzünden oluşmadı. Kanal açıklama kısmında yer alan 'Merhaba ben Enes Batur ve sizi çok özledim... Yakında...' mesajı da bir süredir takipçilerin radarındaydı.

2025’in son aylarında Enes Batur’un kanalında dikkat çeken değişiklikler yaşanmıştı.

400’den fazla videonun kaldırılması ve kanalın kapanacağına dair yorumlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ardından kanal yeniden aktif hale gelince gözler yeniden aynı noktaya çevrildi.

Şimdi gelinen noktada o yorumların boşa yapılmadığı ortaya çıktı. 'Hayattayım vlog' ile Enes Batur, uzun aradan sonra yeniden YouTube sahnesine çıktı.

Batur, yayınladığı videosundan sonra 200 binden fazla abone kazandı!

İzleyicilerden gelen yorumlar ise şöyle 👇🏻

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
