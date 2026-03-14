Ucuzluğu ile Bilinen Alüminyum Altından Daha Değerli Hale Gelebilir

King’s College London ekibi, yüksek tepkime kabiliyetine sahip alüminyum temelli moleküller geliştirdi. Çalışmaya kimya bölümü öğretim üyesi Dr. Clare Bakewell liderlik etti. Ekip, en güçlü kimyasal bağlardan bazılarını parçalayabilen yapılar üzerinde çalışırken daha önce hiç gözlemlenmemiş moleküler düzenlerle karşılaştı. Elde edilen bulgular Nature Communications’ta yayımlandı ve alüminyumun sanıldığından çok daha geniş bir potansiyele sahip olabileceğini gösterdi.

Araştırmanın en dikkat çeken sonucu ise 'cyclotrialumane' adı verilen yapının ilk kez kayda geçirilmesi oldu. Üç alüminyum atomunun üçgen biçimde bağlandığı yapı, sıra dışı tepkime gücüne rağmen farklı çözeltiler içinde kararlılığını koruyabiliyor.

İşte asıl mesele de tam olarak burada başlıyor. Çünkü hem dayanıklı kalabilen hem de farklı kimyasal süreçlere katılabilen yapı, hidrojenin ayrıştırılması ve etenenin kontrollü şekilde zincir büyümesine dahil edilmesi gibi işlemlerde rol alabiliyor. Kimyasal üretimde temel yapı taşlarından sayılan etenenin bu sürece dahil olması da keşfi daha heyecan verici hale getiriyor.