Yeni Araştırma Ortaya Koydu: Küresel Isınma 2015’ten Sonra Belirgin Şekilde Hızlandı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.03.2026 - 11:10

Küresel ısınmanın arttığını zaten biliyorduk. Fakat yeni araştırma, hızın son yıllarda daha da yükseldiğini söylüyor. Potsdam İklim Etkisi Araştırmaları Enstitüsü’nün çalışmasına göre 2015 sonrası dönemde ısınma temposu istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttı. Uzmanlara göre aynı gidişat sürerse Paris Anlaşması’ndaki 1,5 derece sınırı 2030’dan önce kalıcı olarak aşılabilir.

Reklam

Rakamlar oldukça çarpıcı... Araştırmacılar, son 10 yıldaki ısınma hızının önceki dönemlerin üstüne çıktığını söylüyor.

Geophysical Research Letters’ta yayımlanan çalışmaya göre son 10 yılda küresel sıcaklık artışı on yılda yaklaşık 0,35 dereceye ulaştı. 1970 ile 2015 arasındaki ortalama artış ise on yılda 0,2 derecenin biraz altında kalıyordu. Araştırma ekibi, 1880’den beri tutulan ölçüm kayıtlarında hiçbir on yıllık dönemin bu kadar hızlı ısınmadığını belirtiyor.

Çalışmada NASA, NOAA, Berkeley Earth, HadCRUT ve ERA5 verileri kullanıldı. Araştırmacılar El Nino, volkanik patlamalar ve Güneş hareketleri gibi doğal etkileri ayıklayarak uzun vadeli tabloyu daha net görmeye çalıştı. Ekip, 2015 sonrası hızlanmanın yüzde 98’in üzerinde istatistiksel güvenle görüldüğünü söylüyor.

Elbette herkes tamamen aynı fikirde değil ama bilim dünyasında endişe giderek büyüyor.

Araştırmaya göre 2023 ve 2024, düzeltmeler yapıldıktan sonra da ölçüm tarihinin en sıcak iki yılı olmayı sürdürüyor. Uzmanlar, son 10 yıldaki hız korunursa 1,5 derece sınırının 2030’dan önce uzun vadeli olarak aşılabileceğini söylüyor. Tam da bu yüzden çalışma, iklim krizine dair endişeleri yeniden büyüttü.

Öte yandan bazı bilim insanları, doğal değişkenliğin etkisinin tamamen temizlenmesinin kolay olmadığını hatırlatıyor. Yani tartışma sürüyor ama genel tablo değişmiyor. Gezegen ısınıyor ve son yıllarda tempo daha da sertleşmiş olabilir.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
