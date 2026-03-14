Yeni Araştırma Ortaya Koydu: Küresel Isınma 2015’ten Sonra Belirgin Şekilde Hızlandı

Geophysical Research Letters’ta yayımlanan çalışmaya göre son 10 yılda küresel sıcaklık artışı on yılda yaklaşık 0,35 dereceye ulaştı. 1970 ile 2015 arasındaki ortalama artış ise on yılda 0,2 derecenin biraz altında kalıyordu. Araştırma ekibi, 1880’den beri tutulan ölçüm kayıtlarında hiçbir on yıllık dönemin bu kadar hızlı ısınmadığını belirtiyor.

Çalışmada NASA, NOAA, Berkeley Earth, HadCRUT ve ERA5 verileri kullanıldı. Araştırmacılar El Nino, volkanik patlamalar ve Güneş hareketleri gibi doğal etkileri ayıklayarak uzun vadeli tabloyu daha net görmeye çalıştı. Ekip, 2015 sonrası hızlanmanın yüzde 98’in üzerinde istatistiksel güvenle görüldüğünü söylüyor.