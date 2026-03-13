Kadınlar mı Daha İyi Sürücü Yoksa Erkekler mi? Bilimsel Araştırma Kadınlardan Yana

ChooseMyCar tarafından 2 bin kişiyle yapılan araştırma ilginç tablo ortaya koydu. Erkeklerin yüzde 55’i direksiyon başında kadınlardan daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. En yüksek özgüven ise milenyum kuşağındaki erkeklerde görüldü.

Daha da dikkat çekici sonuç ise erkeklerin yüzde 90’ının partnerinden daha iyi araç kullandığını düşünmesi. Katılımcıların yüzde 81’i direksiyon kontrolünün kendilerinde olmasının daha güvenli olduğunu ifade etti. Uzmanlara göre erkeklerin sürüş konusundaki özgüveni oldukça yüksek.