Kadınlar mı Daha İyi Sürücü Yoksa Erkekler mi? Bilimsel Araştırma Kadınlardan Yana

Gökçe Cici
13.03.2026 - 12:50

Trafikte en eski tartışmalardan biri malum. Direksiyon başında kadınlar mı daha iyi, erkekler mi? Yıllardır süren tartışma sosyal medyada da sık sık gündem oluyor. Özellikle X’te zaman zaman alevlenen sohbetlerde herkes kendi tarafını savunuyor. Londra’da yapılan dikkat çekici araştırma ise tartışmaya farklı bir açıdan bakıyor. 

Ortaya çıkan sonuçlar stereotipleri biraz sarsacak gibi.

Kaynak, Kaynak 2

Erkeklerin büyük bölümü direksiyon başında daha iyi olduğunu düşünüyor

Erkeklerin büyük bölümü direksiyon başında daha iyi olduğunu düşünüyor

ChooseMyCar tarafından 2 bin kişiyle yapılan araştırma ilginç tablo ortaya koydu. Erkeklerin yüzde 55’i direksiyon başında kadınlardan daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. En yüksek özgüven ise milenyum kuşağındaki erkeklerde görüldü.

Daha da dikkat çekici sonuç ise erkeklerin yüzde 90’ının partnerinden daha iyi araç kullandığını düşünmesi. Katılımcıların yüzde 81’i direksiyon kontrolünün kendilerinde olmasının daha güvenli olduğunu ifade etti. Uzmanlara göre erkeklerin sürüş konusundaki özgüveni oldukça yüksek.

Trafik verileri erkek sürücülerin daha fazla risk aldığını gösteriyor

Trafik verileri erkek sürücülerin daha fazla risk aldığını gösteriyor

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı verileri sürüş davranışlarında önemli fark olduğunu ortaya koyuyor. 2024 yılında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yüzde 76’sı erkeklerden oluştu. Yaralananların yüzde 61’i de yine erkek sürücülerdi.

Aynı veriler hız ihlali, alkollü araç kullanma, araç kullanırken telefonla ilgilenme ve emniyet kemeri takmama gibi davranışların erkeklerde daha yaygın olduğunu gösteriyor. Sigorta raporlarına göre erkek sürücüler trafik suçları nedeniyle mahkemeye çıkma konusunda da kadınlardan çok daha yüksek oranlara sahip.

Sürüş testlerinde kadın sürücüler daha yüksek puan aldı

Sürüş testlerinde kadın sürücüler daha yüksek puan aldı

Privilege Insurance tarafından yapılan sürüş testlerinde 50 sürücü araç içinde değerlendirildi, ayrıca Londra’daki Hyde Park Corner çevresinde 200 sürücü gözlemlendi. Sürücüler hız kontrolü, trafik ışıklarına uyum ve diğer araçlara karşı davranış gibi 14 farklı kriter üzerinden puanlandı.

Sonuçta kadın sürücüler ortalama 30 üzerinden 23.6 puan aldı. Erkek sürücüler ise 19.8 puanda kaldı. Uzmanlara göre kadınlar trafikte daha dikkatli davranma, aynaları doğru kullanma ve potansiyel tehlikelere karşı daha temkinli yaklaşma konusunda daha yüksek performans gösterdi.

