Çöp Toplama Görevlisi Açıkladı: Geri Dönüşüm Kutusuna Atılmaması Gereken 3 Şey

1. Kağıt mendiller

Kağıt mendiller çoğu kişi tarafından kağıt ürünü olduğu için geri dönüşüme uygun sanılıyor. Ancak geri dönüşüm uzmanlarına göre mendiller çok kısa liflerden üretildiği için yeniden kağıt üretiminde kullanılamıyor.

Bu nedenle kullanılmış kağıt mendillerin geri dönüşüm kutusu yerine genel atık kutusuna atılması gerekiyor.

2. Cips paketleri

Cips paketleri de en sık yanlış geri dönüştürülen ürünlerden biri. Parlak ve ince plastikten oluşan bu paketler genellikle farklı malzemelerin birleşiminden üretildiği için evsel geri dönüşüm sistemlerinde işlenemiyor.

Uzmanlar, bu paketlerin çoğu belediyenin standart geri dönüşüm kutularında kabul edilmediğini belirtiyor. Bazı ülkelerde ise plastik poşetlerle birlikte belirli marketlerde özel toplama noktalarına bırakılabiliyor.

3. Evcil hayvan atıkları

Çöp toplama görevlilerinin en çok şikâyet ettiği konulardan biri de geri dönüşüm kutularına atılan köpek veya kedi dışkıları.

Uzmanlara göre bu tür biyolojik atıklar geri dönüşüm sistemini kirletiyor ve ciddi hijyen sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle evcil hayvan atıkları mutlaka poşetlenerek normal çöp kutusuna atılmalı.

Geri dönüşümde sık gözden kaçan bazı ürünler

Uzmanlar, birçok kişinin farkında olmadan geri dönüştürülebilecek bazı ürünleri ise çöpe attığını söylüyor. Bunlar arasında şunlar yer alıyor: