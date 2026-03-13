onedio
Çöp Toplama Görevlisi Açıkladı: Geri Dönüşüm Kutusuna Atılmaması Gereken 3 Şey

Çöp Toplama Görevlisi Açıkladı: Geri Dönüşüm Kutusuna Atılmaması Gereken 3 Şey

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.03.2026 - 13:15

Geri dönüşüm, çevreyi korumak için atılan en önemli adımlardan biri olsa da hangi atıkların gerçekten geri dönüştürülebileceğini bilmek büyük önem taşıyor. Bir çöp toplama görevlisi, geri dönüşüm kutularında en sık karşılaştıkları hataları paylaşarak bazı ürünlerin yanlışlıkla bu kutulara atıldığını belirtti. Uzmanlara göre bu hatalar, geri dönüşüm sürecini zorlaştırabiliyor ve toplanan atıkların tamamının işlenmesini engelleyebiliyor.

Geri dönüşüm yapmak çevre için önemli bir adım olsa da, yanlış atılan bazı ürünler tüm süreci sekteye uğratabiliyor.

Geri dönüşüm yapmak çevre için önemli bir adım olsa da, yanlış atılan bazı ürünler tüm süreci sekteye uğratabiliyor.

Bir çöp toplama görevlisi, geri dönüşüm kutularında en sık karşılaştıkları hataları sosyal medyada paylaşarak vatandaşları uyardı. Uzmanlara göre bazı ürünler geri dönüştürülebilir gibi görünse de aslında normal çöp kutusuna atılması gerekiyor.

İşte Geri Dönüşüm Kutusuna Atmamanız Gerekenler

İşte Geri Dönüşüm Kutusuna Atmamanız Gerekenler

1. Kağıt mendiller

Kağıt mendiller çoğu kişi tarafından kağıt ürünü olduğu için geri dönüşüme uygun sanılıyor. Ancak geri dönüşüm uzmanlarına göre mendiller çok kısa liflerden üretildiği için yeniden kağıt üretiminde kullanılamıyor.

Bu nedenle kullanılmış kağıt mendillerin geri dönüşüm kutusu yerine genel atık kutusuna atılması gerekiyor.

2. Cips paketleri

Cips paketleri de en sık yanlış geri dönüştürülen ürünlerden biri. Parlak ve ince plastikten oluşan bu paketler genellikle farklı malzemelerin birleşiminden üretildiği için evsel geri dönüşüm sistemlerinde işlenemiyor.

Uzmanlar, bu paketlerin çoğu belediyenin standart geri dönüşüm kutularında kabul edilmediğini belirtiyor. Bazı ülkelerde ise plastik poşetlerle birlikte belirli marketlerde özel toplama noktalarına bırakılabiliyor.

3. Evcil hayvan atıkları

Çöp toplama görevlilerinin en çok şikâyet ettiği konulardan biri de geri dönüşüm kutularına atılan köpek veya kedi dışkıları.

Uzmanlara göre bu tür biyolojik atıklar geri dönüşüm sistemini kirletiyor ve ciddi hijyen sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle evcil hayvan atıkları mutlaka poşetlenerek normal çöp kutusuna atılmalı.

Geri dönüşümde sık gözden kaçan bazı ürünler

Uzmanlar, birçok kişinin farkında olmadan geri dönüştürülebilecek bazı ürünleri ise çöpe attığını söylüyor. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

  • Alüminyum folyo

  • Aerosol kutuları

  • Şeffaf plastik gıda kapları

  • Plastik yoğurt ve gıda kapları

  • Temizlik ve kozmetik ürünlerinin plastik şişeleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
