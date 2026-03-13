Bir Avukata Göre Yalanı Anlamanın Basit Yolu Tek Cümlede Gizli
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD merkezli bir hukuk firmasının sahibi olan ve iletişim üzerine içerikler üreten Jefferson Fisher, insanların yalan söylerken gösterdiği davranış kalıplarına dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzman isme göre doğruyu söyleyen biri böyle bir durumda genellikle sakin kalır ve konuşmayı daha sonra sürdürmekte sorun görmez.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın