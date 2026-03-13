onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Avukata Göre Yalanı Anlamanın Basit Yolu Tek Cümlede Gizli

Bir Avukata Göre Yalanı Anlamanın Basit Yolu Tek Cümlede Gizli

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.03.2026 - 11:41

ABD’li avukat ve iletişim uzmanı Jefferson Fisher, bir kişinin yalan söyleyip söylemediğini anlamaya yardımcı olabilecek basit bir konuşma tekniğini paylaştı. Fisher’a göre sohbet sırasında kullanılan küçük bir ifade, karşı tarafın verdiği tepkiye bakılarak gerçeği ayırt etmeyi kolaylaştırabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD merkezli bir hukuk firmasının sahibi olan ve iletişim üzerine içerikler üreten Jefferson Fisher, insanların yalan söylerken gösterdiği davranış kalıplarına dikkat çekti.

ABD merkezli bir hukuk firmasının sahibi olan ve iletişim üzerine içerikler üreten Jefferson Fisher, insanların yalan söylerken gösterdiği davranış kalıplarına dikkat çekti.

TikTok’ta milyonlarca kişiye ulaşan videolarında sık sık ilişkilerde ve günlük iletişimde işe yarayan ipuçları paylaşan Fisher, son videosunda “yalanı anlama” yöntemini anlattı.

Fisher’a göre yalan söyleyen kişiler en çok belirsizlikten rahatsız olur. Çünkü söyledikleri şeyin hemen kabul edilmesini isterler. Bu nedenle bir iddia veya açıklama duyduğunuzda hemen tepki vermek yerine, “Bunda bir şeyler tuhaf geliyor, bunu daha sonra tekrar konuşabiliriz” gibi bir ifade kullanmak önemli bir ipucu ortaya çıkarabilir.

Uzman isme göre doğruyu söyleyen biri böyle bir durumda genellikle sakin kalır ve konuşmayı daha sonra sürdürmekte sorun görmez.

Uzman isme göre doğruyu söyleyen biri böyle bir durumda genellikle sakin kalır ve konuşmayı daha sonra sürdürmekte sorun görmez.

Hatta çoğu zaman “Elbette, istediğin zaman konuşabiliriz” ya da “Gerekirse şu kişiler de durumu doğrulayabilir” gibi rahat cevaplar verir.

Buna karşılık gerçeği söylemeyen kişiler çoğu zaman daha savunmacı bir tavır sergiler. Fisher, bu noktada bazı kişilerin hemen tepki göstererek “Bana yalan mı söylüyorsun demek istiyorsun?” gibi suçlayıcı veya gerilimi artıran ifadeler kullanabildiğini belirtiyor. Ona göre bu tür ani ve yoğun tepkiler, kişinin söylediklerinin sorgulanmasından rahatsız olduğuna işaret edebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın