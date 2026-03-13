Bir Avukata Göre Yalanı Anlamanın Basit Yolu Tek Cümlede Gizli

Hatta çoğu zaman “Elbette, istediğin zaman konuşabiliriz” ya da “Gerekirse şu kişiler de durumu doğrulayabilir” gibi rahat cevaplar verir.

Buna karşılık gerçeği söylemeyen kişiler çoğu zaman daha savunmacı bir tavır sergiler. Fisher, bu noktada bazı kişilerin hemen tepki göstererek “Bana yalan mı söylüyorsun demek istiyorsun?” gibi suçlayıcı veya gerilimi artıran ifadeler kullanabildiğini belirtiyor. Ona göre bu tür ani ve yoğun tepkiler, kişinin söylediklerinin sorgulanmasından rahatsız olduğuna işaret edebilir.