Milli Savunma Bakanlığı İran'dan Ateşlenen Balistik Füze ile İlgili Açıklama Yaptı
Millî Savunma Bakanlığı'ndan kritik açıklama! Türk hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hâle getirilen balistik mühimmat ile ilgili ilk resmi açıklama yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Resmi açıklama şöyle;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın