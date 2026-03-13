Milli Savunma Bakanlığı İran'dan Ateşlenen Balistik Füze ile İlgili Açıklama Yaptı

ETKİSİZ HÂLE GETİRİLEN BALİSTİK MÜHİMMAT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı, gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmaktadır. Olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.Millî güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.