Sam Altman’dan Yapay Zeka Uyarısı: “Önümüzde Acı Verici Bir Uyum Süreci Var”

Altman, bazı şirketlerin işten çıkarmaları açıklarken yapay zekayı gerekçe göstermesinin yeni bir kavramı gündeme getirdiğini söyledi. “AI washing” olarak adlandırılan bu yaklaşımda, aslında farklı nedenlerle alınan kararların yapay zekaya atfedilebildiğini belirtti. Bu durumun teknolojinin kamuoyu algısını da olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Bununla birlikte Altman’a göre yapay zekanın iş dünyasını dönüştürme potansiyeli oldukça gerçek. Geleneksel iş modellerinin önemli ölçüde değişebileceğini ve özellikle bazı görevlerin otomasyonla yer değiştirebileceğini ifade etti.

Emek ve Sermaye Dengesi Değişiyor

Altman, ekonomik sistemlerin tarih boyunca kıt kaynakları yönetmeye göre şekillendiğini hatırlatarak, yapay zeka çağında farklı bir tablo ortaya çıkabileceğini söyledi. Yapay zekanın üretkenliği artırarak birçok alanda bolluk yaratabileceğini belirten Altman, bunun emek ve sermaye arasındaki güç dengesini de değiştirebileceğini ifade etti.

Teknolojinin giderek daha fazla işi üstlenebileceğini belirten Altman, özellikle hesaplama gücünün belirleyici bir faktör haline geldiğine dikkat çekti. Ona göre bazı sektörlerde artık insan emeğinden çok bilgi işlem kapasitesi belirleyici olacak.