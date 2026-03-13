onedio
Sam Altman’dan Yapay Zeka Uyarısı: “Önümüzde Acı Verici Bir Uyum Süreci Var”

Metehan Bozkurt
13.03.2026 - 15:31

Yapay zekanın hızla gelişmesi, iş dünyası ve ekonomik sistem üzerinde önemli değişimlerin habercisi olarak görülüyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, önümüzdeki yıllarda bu teknolojinin iş gücü yapısını ve şirketlerin çalışma biçimini kökten dönüştürebileceğini belirtti. Altman’a göre toplumların bu değişime uyum sağlaması kısa vadede sancılı bir süreç yaratabilir.

OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zekanın küresel ekonomi ve iş gücü üzerinde yaratacağı dönüşüme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Teknolojinin giderek daha fazla sektörü dönüştürdüğünü belirten Altman, önümüzdeki yılların toplum ve iş dünyası açısından zorlu bir uyum süreci getirebileceğini söyledi.

Altman, BlackRock tarafından düzenlenen altyapı zirvesinde yaptığı konuşmada, yapay zekaya yönelik artan kamuoyu tepkilerine değindi. Teknolojinin son dönemde birçok tartışmanın merkezine yerleştiğini belirten Altman, bazı kesimlerin işten çıkarmalar veya enerji maliyetlerindeki artışı doğrudan yapay zekaya bağladığını ifade etti. Ona göre bu durum her zaman gerçeği yansıtmıyor.

Şirketlerde “AI Washing” Tartışması

Altman, bazı şirketlerin işten çıkarmaları açıklarken yapay zekayı gerekçe göstermesinin yeni bir kavramı gündeme getirdiğini söyledi. “AI washing” olarak adlandırılan bu yaklaşımda, aslında farklı nedenlerle alınan kararların yapay zekaya atfedilebildiğini belirtti. Bu durumun teknolojinin kamuoyu algısını da olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Bununla birlikte Altman’a göre yapay zekanın iş dünyasını dönüştürme potansiyeli oldukça gerçek. Geleneksel iş modellerinin önemli ölçüde değişebileceğini ve özellikle bazı görevlerin otomasyonla yer değiştirebileceğini ifade etti.

Emek ve Sermaye Dengesi Değişiyor

Altman, ekonomik sistemlerin tarih boyunca kıt kaynakları yönetmeye göre şekillendiğini hatırlatarak, yapay zeka çağında farklı bir tablo ortaya çıkabileceğini söyledi. Yapay zekanın üretkenliği artırarak birçok alanda bolluk yaratabileceğini belirten Altman, bunun emek ve sermaye arasındaki güç dengesini de değiştirebileceğini ifade etti.

Teknolojinin giderek daha fazla işi üstlenebileceğini belirten Altman, özellikle hesaplama gücünün belirleyici bir faktör haline geldiğine dikkat çekti. Ona göre bazı sektörlerde artık insan emeğinden çok bilgi işlem kapasitesi belirleyici olacak.

Yapay Zeka Ekonomik Bir Araç Haline Geliyor

Altman, yapay zekanın son yıllarda yalnızca basit yazılım araçlarından ibaret olmaktan çıktığını söyledi. Giderek daha karmaşık görevleri yerine getirebilen sistemlerin ortaya çıktığını belirten Altman, gelecekte yapay zeka ajanlarının günler hatta haftalar sürebilecek projeleri yönetebileceğini ifade etti.

Bu tür sistemlerin yalnızca verilen komutları yerine getiren araçlar değil, aynı zamanda proaktif şekilde görev üstlenebilen dijital yardımcılar olabileceğini vurguladı.

“Sıfır Çalışanlı” Şirketler Gündemde

Altman’a göre bazı girişimler şimdiden yeni bir iş modeli denemeye başladı. Özellikle teknoloji girişimlerinin çalışan sayısını minimumda tutarak sermayelerini doğrudan bilgi işlem altyapısına yönlendirdiğini söyledi.

Bu yaklaşımın bazı ülkelerde “sıfır çalışanlı şirketler” fikrini gündeme getirdiğini belirten Altman, yazılım geliştirme, müşteri hizmetleri ve hatta bazı hukuki süreçlerin büyük ölçüde yapay zeka sistemleriyle yürütülebildiğini ifade etti.

Yöneticiler de Yapay Zekaya Daha Fazla Bağımlı Olabilir

Altman, yapay zekanın yalnızca çalışanları değil, üst düzey yöneticileri de etkileyeceğini söyledi. Gelecekte şirket yöneticilerinin, bilim insanlarının ve hatta devlet liderlerinin karar süreçlerinde yapay zekadan yoğun şekilde yararlanabileceğini belirtti.

Teknolojik kapasitenin hızla arttığını vurgulayan Altman, önümüzdeki yıllarda veri merkezlerindeki toplam hesaplama gücünün insan beyninin kapasitesini aşabileceğine dair öngörüler bulunduğunu da dile getirdi.

“Yapay Zekayı Temel Bir Hizmet Haline Getirmek İstiyoruz”

Altman, OpenAI’nin bu dönüşüm için büyük veri merkezi projeleri üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirketin gigawatt seviyesinde veri merkezleri kurmayı hedeflediğini belirten Altman, yapay zekayı elektrik veya su gibi herkesin erişebileceği temel bir altyapıya dönüştürmek istediklerini söyledi.

“Dünyayı zekayla doldurmak istiyoruz” diyen Altman, insanların günlük yaşamda ve iş dünyasında yapay zekayı daha yaygın şekilde kullanacağını ifade etti.

