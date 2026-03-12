Sevgili Akrep, bugünün ana teması, para yönetimi olacak. Beklenmedik bir gider, belki bir vergi borcu ya da ertelenmiş bir ödeme, kapını çalabilir. Fakat telaşa kapılmana hiç gerek yok! Çünkü finansal zekan ve para yönetme becerin sayesinde, bu ufak krizi bir saat içinde çözebilecek güce sahipsin. Biraz otoriter, biraz da yaratıcı bir duruş sergileyerek yapacağın girişimlerde başarı yüzden bir hayli yüksek olacaktır!

Bir yandan da kariyerine yatırım yapacak maddi kaynakları yaratmak amacıyla, yeni iş ortaklıkları gündeme gelebilir. Belki de bir arkadaşınla birlikte başlatacağın küçük bir iş girişimi, bugün kafanda netleşebilir. Maddi anlamda özgürleşmek için bugün attığın tohumlar, bahar aylarıyla beraber meyve vermeye başlayabilir. Şimdi sabırlı olmalı, kazanmak için güçlü bir duruş sergileyerek önüne bakmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, bugün kalbini uzak mesafe sınavı bekliyor. Sevdiğin kişiyle arandaki mesafe, bugün her zamankinden daha fazla canını sıkabilir. Belki de bir görüntülü konuşma sırasında yaşanan teknik bir aksaklık, sinirlerini bozabilir. Ancak unutma ki bazen özlem, aşkı besleyen en büyük güçtür. Aranızdaki mesafenin aslında kalplerinizdeki bağı ne kadar güçlendirdiğini fark ettiğinde, tüm bu sıkıntılarının ne kadar değersiz olduğunu göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…