Sevgili Akrep, bugün ilişkinde partnerinle bir olup aşkı iyileştirebilirsin. Evliliğinin veya beraberliğinin temelinde yatan görünmez çatlakları konuşmak, ilk başta can acıtıcı olsa da sonunda birbirinize eskisinden bin kat daha sıkı sarılmanızı sağlayacak güçlü bir şifaya dönüşecek.

Ama bekarsan, sadece vakit geçireceğin değil, adeta aynı eve girip kök salabileceğin gerçek ruhu arıyorsun. Maskesi olmayan, senin şüpheci testlerinden başarıyla geçebilecek, karanlık ve aydınlık tüm yanlarını şefkatle ama büyük bir güçle kucaklayacak özel karakter, hayatına kalıcı bir temel atmak üzere geliyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...