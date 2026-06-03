Sevgili Akrep, bugün Merkür ile Neptün enerjisi, ilişkinde aşkı bir masal gibi yaşama arzunu tetikleyerek beklentilerini gerçek dışı bir boyuta taşıyor. Partnerinden sürekli şairane davranışlar ve kusursuz bir uyum beklemek, en ufak bir fikir ayrılığında dünyanın sonu gelmiş gibi hissetmene yol açabilir. Aşkın hatalarla da güzel olduğunu kendine hatırlatmalısın.

Ama bekarsan, gözünü kör eden ani ve aşırı romantik bir çekimin esiri olabilirsin. İlk buluşmada sana yıldızları vadeden ve her cümleni onaylayan o büyülü kişiye karşı dikkatli ol. Zira bu kusursuzluk illüzyonu, karşındakinin gerçek yüzünü saklayan geçici bir maskeden ibaret olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...