Sevgili Akrep, bugün Merkür ile Neptün karesi romantizm, yetenekler ve risk aldığın alanlarda sana kocaman bir sis bulutu gönderiyor. Yaratıcı fikirlerin sınır tanımıyor olsa da, bu fikirleri somut bir kazanca dönüştürmekte zorlanabilirsin. Bütçeni aşacak lüks harcamalar veya hobilerin için yapacağın plansız alışverişler sonradan cüzdanını yakabilir.

Eğlence ve risk arayışın, borsa veya spekülatif yatırımlarda yanlış kararlar almana sebep olabilir. Kulaktan dolma tüyolarla veya hislerine güvenerek yapacağın anlık finansal hamleler kocaman bir illüzyon çıkabilir. Sadece finansal anlamda değil, manevi açıdan da kayıplara sebep olabilecek risklerden bugün kesinlikle uzak durmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında beklentilerini o kadar arşa çıkarıyorsun ki, partnerinin gerçek bir insan olduğu gerçeğini unutuyorsun. Onun ufak bir insani hatasını ilişkinin sonu gibi algılamamalısın. Bekarsan, anlık bir büyüye kapılarak aslında hiç tanımadığın birine ruhunu açabilir, sonrasında o kişinin anlattığı kişi olmadığını öğrenerek hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...