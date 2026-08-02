Sevgili Akrep, bugün Chiron ilişkiler ve ortaklıklar alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu da aşkta yaslanma meselesini gündeme getiriyor. İlişkin varsa, zor bir günde bile “iyiyim” deyip partnerinden destek istemekten kaçındığın anlar olmuş olabilir. Bugün ondan yardım istemek, seni zayıf değil, ona güvenen biri yapıyor. Bir yükü paylaştığında, ikisinin de omuzlarının hafiflediğini hissedeceksin.

Bekarsan, her şeyi tek başına halledebilme becerin, aslında kimseye ihtiyacın olmadığı hissini yaratıyor olabilir. Ama bu ihtiyaç, seni güçsüz göstermez; sadece insan olduğunu gösterir. Bugün birinden küçük bir yardım istemeyi deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…