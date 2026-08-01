Sevgili Akrep, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle tempon yükselirken, Kuzey Düğüm-Chiron uyumu kendini ihmal ettiğin için yıprandığın bir alanı onarmaya çağırıyor. İlişkin varsa, günlük koşuşturmanın arasında partnerine hak ettiği ilgiyi göstermeyi unutmuş olabilirsin. Büyük planlar yapmana gerek yok; bugün ona atacağın kısa bir mesaj, hazırlayacağın bir kahve ya da “nasılsın?” diye sorman bile yeter. Sevgi, küçük ve sürekli özenlerle yaşıyor. Venüs-Lilith gerilimi iş yerindeki bir huzursuzluğu ilişkine taşımana yol açabilir; günün yorgunluğunu ona yansıtmamalısın.

Bekarsan, geçmişte yoğunluğun yüzünden fark edemeden kaçırdığın bir yakınlık bugün aklına gelebilir. Belki biri sana ilgi gösteriyordu ama sen çok meşguldün. Bugünün dersi, aşka hayatında küçük bir alan bırakmak. Bir şeyin gelmesini istiyorsan, önce ona yer açmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…