Sevgili Akrep, bugün Ay Düğümleri'nin ekseni kayıyor ve Kuzey Düğüm senin ev ve aile alanına yerleşiyor. Bu geçiş, aşkta yuva kurma isteğini öne çıkarıyor. İlişkin varsa, partnerinle sadece bugünü değil, birlikte kuracağınız bir yaşamı da düşünmeye başlıyorsun. Aynı evi paylaşmak, ortak bir düzen kurmak ya da geleceğe dair somut bir zemin oluşturmak bugün gündemine girebilir. Bu düşünceler ilişkine ciddiyet ve derinlik katıyor. Partnerinle 'biz nasıl bir hayat kurmak istiyoruz?' konusunu konuştuğunda, ilişkinizin nereye gittiğini net biçimde görüyorsun. Gerçek yakınlık, bir gelecek hayalini paylaşabilmektir.

Bekarsan, geçici bir heyecandan çok, seninle kalıcı bir yuva kurabilecek birini arıyorsun. Bir gecelik bir kıvılcım ya da belirsiz bir ilişki artık sana anlamsız geliyor. İçini ısıtan, seni güvende hissettiren ve yanında huzur bulduğun birini istiyorsun. Bugün böyle bir güven hissi veren biriyle karşılaşırsan, onu ciddiye almalısın. Kalbin, kendini evinde hissettiğin yeri sana gösterecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…