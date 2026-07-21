Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında duyguların yoğunluğu seni zorluyor. İlişkin varsa, küçük bir ayrıntı zihninde büyüyebilir ve kıskançlığa dönüşebilir. Bu hissi bastırma ama hemen dile de getirme. Konuşmadan önce derin bir nefes almanı ve bir saat beklemeni öneriyorum, çünkü o bir saat her şeyi değiştirir.

Bekarsan, birine karşı hissettiğin ilgiyi kontrol etmekte zorlanabilirsin. Ancak ani ve beklenmedik bir hamle bugün ne yazık ki istediğin sonucu getirmeyecek. Yoğunluğunu kendine sakla ve doğru anı bekle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…