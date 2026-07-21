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Akrep Burcu right-white
22 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 22 Temmuz Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin kariyer alanının tam tepesine yerleşiyor. Önümüzdeki bir ay boyunca herkesin gözü üzerinde olacak ve bu ilgi seni biraz rahatsız edebilir, çünkü sen perde arkasında kalmayı seversin. Bugün bu görünürlükten kaçmak yerine onu bir avantaja çevirmeni öneriyorum.

Maddi konularda Ay senin burcunda ilerlerken yöneticin Plüton ile gerilimli bir açı kuruyor. Bu enerji seni her şeyi tek başına kontrol etme dürtüsüne itiyor. Ancak bugün bir konuyu paylaşmak, sıkı sıkı tutmaktan daha çok kazandırıyor. Güvendiğin birine danışmanı tavsiye ediyorum.

Aşk hayatında duyguların yoğunluğu bugün zirve yapıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, kıskançlığa dönüşen bir his seni yorabilir, o yüzden konuşmadan önce derin bir nefes al. Bekar bir Akrep burcu isen, birine karşı hissettiğin ilgiyi kontrol etmekte zorlanabilirsin ama acele bir hamle bugün işine yaramaz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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