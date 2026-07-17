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Akrep Burcu right-white
18 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 18 Temmuz Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzünde Satürn’ün yakında Koç burcunda retroya hazırlanması, otorite figürleri veya sorumluluklarla ilgili eski bir konunun yeniden gündeme gelmesine işaret ediyor. Geçmişte ertelediğin bir mesele bugün karşına çıkabilir.

Kariyer ve para tarafında sabır göstermen gerekiyor. Bir konuda beklediğin sonucu hemen alamayabilirsin, ama bu gecikme aslında seni daha sağlam bir zemine taşıyor; acele etme.

Aşk hayatında da geçmişle yüzleşme teması hissediliyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle aranızda çözülmemiş bir konuyu bugün konuşmak, ilişkinizi rahatlatacak. Bekar bir Akrep burcu isen, geçmişten bir ders bugün seninle kim ilgileneceğine dair içgörü veriyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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