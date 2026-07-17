Sevgili Akrep, bugün gökyüzünde Satürn’ün yakında Koç burcunda retroya hazırlanması, otorite figürleri veya sorumluluklarla ilgili eski bir konunun yeniden gündeme gelmesine işaret ediyor. Geçmişte ertelediğin bir mesele bugün karşına çıkabilir.

Kariyer ve para tarafında sabır göstermen gerekiyor. Bir konuda beklediğin sonucu hemen alamayabilirsin, ama bu gecikme aslında seni daha sağlam bir zemine taşıyor; acele etme.

Aşk hayatında da geçmişle yüzleşme teması hissediliyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle aranızda çözülmemiş bir konuyu bugün konuşmak, ilişkinizi rahatlatacak. Bekar bir Akrep burcu isen, geçmişten bir ders bugün seninle kim ilgileneceğine dair içgörü veriyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…