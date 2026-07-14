Sevgili Akrep, Yengeç burcundaki taze yeni ayın duru enerjisi bugün hayata bakış açınızı ve vizyonunuzu genişletirken, kariyerinizde eksik kalan eğitimleri ya da süreçleri tamamlamanız için size alan açıyor. Merkür retrosunun etkisiyle geçmişte yarım bıraktığınız bir projeyi, hukuki bir konuyu ya da akademik çalışmayı yeniden masaya yatırıp bu kez pürüzsüzce neticelendirebilirsiniz. Uranüs’ün sunduğu zihinsel kıvılcımlar, iş hayatınızda önünüzü görmekte zorlandığınız alanlara bambaşka ve dahi çözümler getirmenizi sağlayacak.

Maddi konularda ise uzak mesafeler, seyahatler veya eğitim odaklı bazı harcamalar bütçenizde küçük bir esneklik gerektirebilir. Finansal adımlarınızı atarken dürtüsel kararlardan uzak durmalı, uzun vadeli ve güvenli yatırımlara yönelmeyi tercih etmelisiniz. Geçmişte yaptığınız uluslararası ya da dijital tabanlı bazı girişimlerin ufak geri dönüşleri, cüzdanınızı bugün sakince korumanıza yardım edecektir.

İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle farklı felsefeleri ve hayata dair derin konuları şefkatli bir dille tartışarak zihinsel bağınızı çok daha yukarılara taşıyacağınız bir akşamdasın. Bekar bir Akrep burcu isen, tamamen farklı bir kültürden olan birinin güven veren yaklaşımı, kalbinde yepyeni bir kapı aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…