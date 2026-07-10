Sevgili Akrep, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle günlük düzeninde seni yoran ama artık fark etmediğin alışkanlıklar daha görünür hale gelebilir. Her sabah aynı telaşla güne başlamak, sürekli ertelenen küçük işleri akşam saatlerine bırakmak ya da aynı problemi tekrar tekrar çözmek seni düşündüğünden daha fazla yoruyor olabilir. Bugün değişmesi gereken şey yoğunluk değil, yöntem olabilir.

İş hayatında özellikle tekrar eden süreçler dikkat çekiyor. Sürekli aynı soruların sana sorulması, aynı hataların yeniden yaşanması ya da herkesin çözüm için sana yönelmesi yeni bir sistem kurma ihtiyacı yaratabilir. Maddi konularda ise küçük ihmallerin büyük sonuçlar doğurabileceği bir gün olabilir; son ödeme tarihi yaklaşan bir işlem ya da unutulan bir evrak yeniden gündemine gelebilir.

Aşk hayatında ise ilgi görmekle gerçekten değer görmek arasındaki fark daha görünür hale geliyor. İlişkisi olan Akrep burçları partnerlerinin zor zamanlarda gösterdiği desteğe daha fazla önem verebilir. Bekar Akrep burçları ise yalnızca canı sıkıldığında yazan biriyle, gerçekten hayatında yer açan biri arasındaki farkı daha net görebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…