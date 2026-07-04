Sevgili Akrep, Ay Balık burcunda ilerlerken, pazar gününün enerjisi senin o krizlerden beslenen, şüpheci ve derin doğanı sürpriz bir şekilde huzura ve sıradanlığa davet ediyor. Hafta sonunu eski sorunları deşerek veya gizli anlamlar arayarak geçirmek yerine; doğayla bütünleşmek, güzel yemekler yemek ve basitliğin tadını çıkarmak isteyeceksin. Barış bayraklarını çekiyorsun.

Zihnindeki o bitmek bilmeyen fırtınaları susturup, toprağa basmanın, sessizliğin ve beş duyunla hayatı hissetmenin sana nasıl bir şifa verdiğini göreceksin. Dramadan uzaklaştığın bugün, sana güven, sadelik ve ruhsal bir restorasyon fırsatı sunarak yaşam enerjini bütünüyle yeniliyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle arandaki o tutkulu ama yorucu güç savaşlarını bırakıp sadece yan yana oturarak televizyon izlemenin veya sessizce kahve içmenin huzurunu keşfediyorsun. Sadeleşmek aşkınızı koruyacak. Bekar bir Akrep burcu isen, karmaşık ve ulaşılmaz profillerden anında soğuyorsun. Sana güven veren, sözünün eri, doğayı seven ve sakin karakteriyle ruhunu dinlendiren biriyle sağlam bir bağ kuruyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...