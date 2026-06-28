Sevgili Akrep, bugün Merkür durağan konumda ilerlerken, dikkatini derin krizlerden, büyük yatırımlardan çekip yakın çevrene, kardeşlerine, komşularına ve kısa süreli eğitimlerine yönlendiriyor. Mahalledeki küçük bir sorunu çözmek, uzun zamandır aramadığın bir akrabana veya kardeşine vakit ayırmak sana sürpriz bir neşe verecek.

Yakın çevreyle kurulan bu sıcak diyaloglar, olaylara çok daha pratik ve basit bir pencereden bakmanı sağlıyor. Hayatı fazla karmaşıklaştırmak yerine anın içindeki küçük iletişimleri değerli kıldığında, zihinsel olarak inanılmaz bir ferahlama yaşayacaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen partnerinle bugün derin felsefi konular yerine, sokağında yürüyüş yapmak, mahalledeki bir kafede oturup hafif sohbetler etmek sevginize taze bir hava katacak. Bekar bir Akrep burcu isen bugün uzağa bakmana gerek yok. Belki her gün gördüğün bir komşu, bir kurs arkadaşın veya mahalleden bir tanıdığınla aranda aniden alevlenen tatlı bir iletişim başlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...