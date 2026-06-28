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Akrep Burcu right-white
29 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 29 Haziran Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Merkür durağan konumda ilerlerken, dikkatini derin krizlerden, büyük yatırımlardan çekip yakın çevrene, kardeşlerine, komşularına ve kısa süreli eğitimlerine yönlendiriyor. Mahalledeki küçük bir sorunu çözmek, uzun zamandır aramadığın bir akrabana veya kardeşine vakit ayırmak sana sürpriz bir neşe verecek.

Yakın çevreyle kurulan bu sıcak diyaloglar, olaylara çok daha pratik ve basit bir pencereden bakmanı sağlıyor. Hayatı fazla karmaşıklaştırmak yerine anın içindeki küçük iletişimleri değerli kıldığında, zihinsel olarak inanılmaz bir ferahlama yaşayacaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen partnerinle bugün derin felsefi konular yerine, sokağında yürüyüş yapmak, mahalledeki bir kafede oturup hafif sohbetler etmek sevginize taze bir hava katacak. Bekar bir Akrep burcu isen bugün uzağa bakmana gerek yok. Belki her gün gördüğün bir komşu, bir kurs arkadaşın veya mahalleden bir tanıdığınla aranda aniden alevlenen tatlı bir iletişim başlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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