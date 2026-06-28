Sevgili Akrep, partnerinle hayata pratik bir pencereden bakmak ve kısa planlar yapmak, ilişkideki ağır havayı dağıtıyor. Birlikte yakın yerleri keşfetmek ve iletişimi basit, neşeli tutmak aranızdaki şefkati pekiştirecek.

Bekar bir Akrep burcu isen gizemli ve ulaşılmaz kişilerden ziyade, sana her an destek olabilecek pratik insanlara çekiliyorsun. Günlük hayatında sana eşlik eden, sohbetiyle zihnini açan ve iletişimde net olan bir karakterle çok sağlıklı bir bağ kuracaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…