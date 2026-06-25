Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 26 Haziran Cuma gününüz nasıl geçecek?

26 Haziran Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı