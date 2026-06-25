Sevgili Akrep, bugün gökyüzündeki Güneş Neptün karesi, çevrendeki ilişkilerde verme ve alma dengesini sorgulamanı sağlıyor. Bir arkadaşının veya tanıdığının, 'harika bir fırsat' maskesi altında aslında senden tek taraflı bir fedakarlık beklediğini fark edeceksin. Bu dengesiz iletişimi kibarca ama çok net bir şekilde sonlandırıyorsun.

Sınırlarını ihlal etmeye çalışanlara geçit vermediğinde, enerjinin sana kaldığını hissedeceksin. Kendi huzurunu başkalarının taleplerinin önüne koymak, yaşam kaliteni artırarak günün geri kalanını çok keyifli geçirmeni sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen partnerinle arandaki şeffaflığı artıracak derin bir konuşma yapıyorsun. Söylenmeyenleri dile getirmek ve beklentileri netleştirmek, ilişkine çok sağlam bir kök kazandıracak. Bekar bir Akrep burcu isen manipülatif tavırları olan flörtleri anında fark edip hayatından çıkarıyorsun. Niyetini açıkça ortaya koyan, dürüst ve seni yormayan insanlara yer açtığın arınma dolu bir süreçtesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...