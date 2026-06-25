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Akrep Burcu right-white
26 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Haziran Cuma gününüz nasıl geçecek? 26 Haziran Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzündeki Güneş Neptün karesi, çevrendeki ilişkilerde verme ve alma dengesini sorgulamanı sağlıyor. Bir arkadaşının veya tanıdığının, 'harika bir fırsat' maskesi altında aslında senden tek taraflı bir fedakarlık beklediğini fark edeceksin. Bu dengesiz iletişimi kibarca ama çok net bir şekilde sonlandırıyorsun.

Sınırlarını ihlal etmeye çalışanlara geçit vermediğinde, enerjinin sana kaldığını hissedeceksin. Kendi huzurunu başkalarının taleplerinin önüne koymak, yaşam kaliteni artırarak günün geri kalanını çok keyifli geçirmeni sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen partnerinle arandaki şeffaflığı artıracak derin bir konuşma yapıyorsun. Söylenmeyenleri dile getirmek ve beklentileri netleştirmek, ilişkine çok sağlam bir kök kazandıracak. Bekar bir Akrep burcu isen manipülatif tavırları olan flörtleri anında fark edip hayatından çıkarıyorsun. Niyetini açıkça ortaya koyan, dürüst ve seni yormayan insanlara yer açtığın arınma dolu bir süreçtesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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