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Akrep Burcu right-white
25 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 25 Haziran Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs Uranüs karesi, sosyal çevrende veya arkadaşlık ilişkilerinde seni oldukça şaşırtacak gelişmeler yaşatabilir. Çok güvendiğin birinin beklenmedik bir tavrı veya dahil olduğun bir gruptaki ani fikir ayrılıkları, insanlara olan yaklaşımını gözden geçirmene neden olacak. Sınırlarını yeniden belirliyorsun.

Beklentilerini düşürüp insanları oldukları gibi kabul etmeye başladığında, yaşadığın hayal kırıklığı yerini bir aydınlanmaya bırakacak. Kime ne kadar değer vereceğini netleştirdiğin bugün, kendi başına geçireceğin zamanın ne kadar kıymetli olduğunu sana hatırlatıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinin bugün sana yapacağı sürpriz bir açıklama veya teklif, ilişkinin seyrine yeni bir yön katabilir. Değişime açık olmak aranızdaki bağı güçlendirecek. Bekar bir Akrep burcu isen, arkadaş çevrenden birinin sana karşı olan hislerini aniden açıklamasıyla şok olabilirsin. Dostluğun aşka dönüşme ihtimali, zihnini meşgul edecek tatlı bir karmaşa yaratıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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