Sevgili Akrep, bugün Ay ile Merkür altmışlığı, keskin zekanla şirket için hazırlanan bir sözleşmedeki veya plandaki gizli bir avantajı bulup çıkarmanı sağlıyor. Herkesin sıradan gördüğü bir maddenin aslında şirkete çok büyük bir pozitif getirisi olduğunu fark edip, bu müjdeyi pazartesi sabahı tüm ekiple paylaşacaksın.

Bulduğun bu harika detay, ofisteki ağır pazartesi havasını anında neşeli bir kutlamaya çevirecek. Gizemleri çözerek sorun bulmak yerine, bu kez ödül bulmuş olman zihinsel olarak seni çok hafifletiyor ve haftaya harika bir zafer hissiyle başlamanı sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, bugün partnerinle aranda çok derin, iyileştirici ve pozitif itirafların olduğu bir iletişim akışı var. Birbirinize olan hislerinizi hiçbir sır bırakmadan paylaşmanız, akşamınızı eşsiz bir güvene dönüştürecek. Bekar bir Akrep burcu isen, bugün sadece fiziksel değil, entelektüel bir çekim yaşıyorsun. İmalı kelimeleri anlayan, seninle saatlerce beyin fırtınası yapabilen zeki ve keskin zihinli kişiyle mesajlaşmaya doyamayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...